M. Teresa Cuesta Roca signa exemplars del seu primer llibre a la Feria del Libro de Madrid

L’estand 291 del bloc 27B de la Feria del Libro de Madrid l’ocupen les editorials Bunker Books i Obscura. És aquesta una plataforma excepcional, la Feria, per presentar els llibres que nodreixen els seus catàlegs, llibres d’autors que exploren «la realitat crua i descarnada». Tot i no formar part d’aquest catàleg, la figuerenca María Teresa Cuesta Roca va ser convidada per Bunker Books per ser-hi present, la setmana passada, i poder signar exemplars del seu primer llibre, Sombras blancas, una novel·la que enceta la trilogia Los crímenes de Peckham, editada per Distrito 93. Aquest acte precedeix la primera presentació del llibre que tindrà lloc aquest dilluns 17 de juny, a les sis de la tarda, a la biblioteca de Figueres. L’autora, que viu a Avinyonet de Puigventós, conversarà amb dos escriptors, ambdós veterans: Maria Mercè Cuartiella i Joan Manuel Soldevilla.

Sombras blancas parteix de quatre assassinats, succeïts en un mes, que porten de corcoll la policia de Peckham. L’inspector en cap i responsable de la investigació, Anthony Bingham, creu que John Smithson és el principal sospitós perquè menteix i té antecedents. L’altre protagonista és una veïna del districte que treballa com a secretària a l’Hospital de Peckham i que assisteix a un club de lectura de llibres de misteris i crims sense resoldre.