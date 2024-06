El MAC-Empúries inaugura la mostra 'El viatge possible'

Ja fa uns quants anys que França celebra amb èxit les Jornades Nacionals d’Arqueologia liderades per l’Institut Nacional de Recerca Arqueològica Preventiva amb el suport del Ministeri de Cultura. Aquest esdeveniment de difusió arqueològica amplia horitzons amb la vocació de convertir-se en les Jornades Europees de l’Arqueologia, i el MAC-Empúries, a l’Escala, s’hi suma amb la inauguració de l’exposició Eivissa, Empúries, Ensérunne: El viatge possible. Una experiència virtual, jornada de portes obertes, visites guiades i un taller perquè els més petits tastin l’ofici de l’arqueòleg.

El viatge possible l’organitza paral·lelament el MAC-Empúries, el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, i el museu i oppidum d’Ensérune (Occitània). La mostra, que s’inaugura aquest divendres i que es fonamenta en els continguts i recursos digitals desenvolupats en el marc del projecte Intermedit, pretén posar en relleu el valor del comerç mediterrani a l’antiguitat, no només com a instrument de distribució de productes i mercaderies sinó, sobretot, com a canal de contacte cultural i de transmissió d’idees, coneixements i creences.