L’Escala ha acollit l’estrena a l’Estat del film 'L’Île des esclaves', setze anys després de ser produïda

Al llarg de l’any es produeixen, al món, moltes pel·lícules. La gran majoria, però, no arriben mai a estrenar-se a Catalunya. L’any passat, a tall d’exemple, se’n van exhibir tan sols 1.232, mentre que en el conjunt de l’Estat espanyol, la xifra s’enfilava fins a les 2.357. D’això n’és ben conscient la directora d’art Rosa Ros Pijoan (l’Escala, 1953). Entre els anys 2006 i 2007, Ros va participar en el rodatge del film L’Île des esclaves, de Francisco Manso, estrenat el 2008 només al Brasil, Portugal i Cap Verd, països que van coproduir-la. A casa nostra, i també a l’Estat espanyol, ha hagut d’esperar setze anys a fer-ho, concretament fa unes poques setmanes, quan es va projectar, amb Ros entre el públic, en el marc d’un simposi sobre l’esclavatge impulsat pel Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala.

L’Île des esclaves és una ficció de tall històric basada en O romance o escravo (1856) de l’escriptor portuguès, exiliat a Cap Verd, José Evaristo d’Almeida. Un llibre, assegura Rosa Ros, que va ser molt important perquè, fins a la seva publicació, no existia gaire literatura feta al país. Ja aleshores va ser un text molt divulgat i encara ara es continua llegint molt a Portugal, admet Ros, un país que, en contradicció, no disposa d’espais ni museus que recordin el brutal paper de Portugal en l’esclavatge. Rosa Ros recorda que el llibre, en el qual s’ha basat el guió, explica com era Cap Verd al segle XIX amb la presència militar portuguesa, els enfrontaments polítics i l’esclavatge que hi havia a través de la història d’uns esclaus que s’escapen d’un vaixell francès després d’un naufragi davant l’illa.

La directora de l’art explica que el rodatge del film «va ser una experiència molt interessant i vaig conèixer gent meravellosa», però no amaga com va posar-la a prova perquè «rodar al Brasil i Cap Verd no és com fer-ho aquí». D’entrada, va requerir molta tasca de preparació prèvia i la lectura de documentació sobre l’època, que va fer, principalment, a Lisboa, Portugal. Si les localitzacions d’exteriors es van estendre a Cap Verd i a les seves platges i a unes coves on s’ubiquen les escenes amb la bruixa esclava, al Brasil es van centrar més en la seva arquitectura. L’objectiu era emular l’illa de Santiago, al Cap Verd on, suposadament, es desenvolupa la història, però, allà, «no queden edificis històrics de l’època de la colonització portuguesa» cosa que sí que succeeix a l’est del Brasil «on s’han conservat íntegres pobles de segle XIX».

Punt de vista més realista

Rosa Ros, que just acaba de concloure la sèrie Bojos per Molière per 3Cat i la pel·lícula d’intriga El cuco, de Mar Targarona, que es pot veure a la plataforma Filmin, realça el valor de L’Île des esclaves, ja que «retrata molt bé l’esclavatge i ho fa des d’un punt de vista molt més realista que no els films americans tant pel que fa als decorats, el vestuari com per les interpretacions». Això s’explica, afegeix Rosa Ros, pel bagatge que té en el món dels documentals del director.