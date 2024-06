La rosinca Maria Velasco porta l’essència del territori fins a Roda de Berà

En Quimet, conegut com el senyor de la mel o l’apicultor de Roses, té vuitanta-set anys i va néixer i créixer en una masia del cap de Creus, el mas Montjoi de baix, concretament, en el si d’una família ramadera que subsistia del que donava la ramaderia, l’agricultura i el contraban. És, explica la realitzadora rosinca Maria Velasco, «un testimoni de la gent que va viure en aquestes muntanyes i d’un món que està desapareixent». També el protagonista de la nova proposta de documental de la rosinca que va presentar en un pitch de projectes en desenvolupament davant de diferents productors a la 16a edició del FIC-CAT, el festival internacional de cinema en català, la setmana passada a Roda de Berà.

Maria Velasco, que havia estat convidada juntament amb quatre realitzadors més, valora «com a molt important i positiva» l’oportunitat d’haver pogut compartir el seu projecte, que, a més, va rebre molts elogis, entre ells els de Tono Folguera, fundador de la productora Lastor Media i Vilaüt Films qui va destacar «la necessitat de projectes com aquest que valorin el territori». Aquesta no és la primera vegada que Velasco assisteix a aquesta mena d’esdeveniments, plataformes per connectar creadors, i que són molt habituals en els festivals.

Maria Velasco, en el festival FIC-CAT. / Cedida per M.V.

No és casual que Velasco vulgui dedicar el seu pròxim treball audiovisual a en Quimet a qui coneix i fa seguiment des de fa molts anys i que, en paraules seves, «és un home d’una casta especial». Rere un caràcter inicialment tancat, fruit de les experiències viscudes, Maria Velasco ha descobert «una persona molt entranyable». Tot i això, la realitzadora «s’ha centrat en la faceta d’apicultor d’en Quimet, en el món de les abelles i la seva transformació amb el pas dels anys, i el seu profund arrelament amb la natura i el cap de Creus». Maria Velasco documenta «la memòria del territori» amb aquest treball com havia fet amb els que l’han precedit. Troba a faltar el suport d’institucions properes que «posin en valor» aquest capital humà que, d’altra banda, genera molt interès en l’àmbit educatiu «per aprendre a estimar el territori a partir de gent del territori».