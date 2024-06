L'empordanesa Alba Moncayo, una pintura positiva i alegre per allunyar els dies grisos

«Totes les coses passen quan han de passar, ni abans ni després, tot té un perquè i un moment. Sempre havia desitjat que arribés aquest dia i no ho deixaré de banda mai més». Amb aquest convenciment, l’artista jonquerenca Alba Moncayo (1976) acaba d’inaugurar la seva primera exposició al Centre Cultural Sant Domènec de Peralada. No és el primer cop que exhibeix en públic obra, que destaca pels colors intensos i la vida que la domina, però sí que ho fa d’una manera més professional. No oblida la confiança que el 2021 li van fer els responsables del Càlid Cafè de Figueres convidant-la a penjar les seves creacions en el local, obres que van agradar molt. Va ser el primer pas d’un camí que ara comença a recórrer i que no vol ja abandonar.

Alba Moncayo es va formar com a dissenyadora gràfica, però el seu desig era estudiar Belles Arts. Aleshores, admet, això de voler ser pintora no s’entenia massa, encara. Tanmateix, el disseny gràfic no la va decebre: «Era una carrera molt moderna, combinava part de dibuix, de color, de disseny, diversitat de tècniques i tot era molt artesà, molt artístic». El dia a dia, la família, la necessitat d’una feina estable, la va allunyar del somni, fins que el confinament li va regalar el temps per retrobar-se amb una obra que havia deixat a l’armari. «Li vaig treure la pols i vaig tornar a començar», diu.

Alba Moncayo presentant la seva exposició a Sant Domènec. / Cedida per A.M.

Va ser un retorn ple d’emoció, fruit de la necessitat d’experimentar amb diferents estils per arribar a un llenguatge propi que navega entre l’impressionisme i el pop-art. «M’agrada el color, les pinzellades, tot està molt pensat». Allò que plasma a la tela «transmet part d’un mateix, és deixar sortir el sentiment». Una alegria per allunyar els tons grisos que sovint emmascaren el dia. Per a ella, pintar és «un moment íntim, estàs sola amb tu mateixa». Ho fa robant temps d’on no n’hi ha. «He pintat de nits, de matinada». Ho fa a casa. «Agafo la tela en blanc, al cap tinc una imatge que vull representar, una emoció o sensació que tinc dins i vull transmetre. És com tenir un fill, està per fer».

A Peralada, Alba Moncayo presenta, fins al 28 de juny, més de trenta peces: retrats de dones amb mirades que atrapen, «divertides, coloristes i actuals», paisatges urbans, però també teles impressionistes de pinzellada fina i gruixuda. Mostra el seu món «a cor obert». L’acceptació que rep, conclou, «em fa sentir completa».