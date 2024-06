"L'últim somni" de Tortell Poltrona: una gira transpirinenca que acabarà a l'Empordà

Dotze anys després de la seva darrera gira, el Petit Circ Cric de Tortell Poltrona sortirà del Montseny aquest estiu per emprendre "l’últim somni" del pallasso, una ruta per deu pobles del Pirineu, des de l’alta muntanya fins al mar. El pallasso, que assegura que fa molts anys que tenia el projecte al cap, passarà per pobles com Isòvol, Llívia, Ribes de Freser, Llanars, Tortellà i el Port de la Selva, municipi on culminarà un recorregut iniciat a l’Alta Ribagorça. La gira es desenvoluparà entre el 28 de juny i l’1 de setembre.

Montse Trias, de la troupe Poltrona, explica que la darrera gira de la companyia circense es remunta al 2012, ja que van deixar de fer-ne per la "feina feixuga" de logística i permisos. Tot i que assenyala que no s’ha avançat gaire en aquest sentit, sí que apunta que als pobles petits "les coses són més fàcils de gestionar" i podran anar a gairebé tots els llocs on volien.

La carpa on actuaran serà més petita, amb una grada reduïda per a 220 persones, i els trasllats s’han pensat amb un comboi apte per a carreteres i ports de muntanya, amb dos camions petits, sis caravanes i dos remolcs.

Durant deu caps de setmana, es podran veure tres espectacles diferents: Què Bèstia!, el clàssic del Circ Cric d’en Tortell Poltrona, un espectacle inspirat en els grans pallassos d’inicis i mitjans del segle XX ple de situacions absurdes i gags; Històries de la Petita Lu, on Luara Mateu explica històries adreçades als més petits i Poltrona Troupe, amb tota la família Poltrona reunida.