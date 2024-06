PoemEstiu homenatja el poeta Vicent Andrés Estellés amb una auca cantada a Navata

Davant la retallada imposada per les corts valencianes a l’Any Vicent Andrés Estellés, el festival de poesia de l’Empordà, PoemEstiu, ha decidit dedicar al poeta aquesta catorzena edició. L’homenatge es concentrarà a Navata, el 26 de juliol, on els poetes convidats recitaran, cadascun, un poema de l’autor valencià. El fil conductor seran, però, uns versos en forma d’auca cantada elaborats per Raül Moliner. A més, els organitzadors treballen en la possibilitat de compartir missatges enviats per autors valencians sobre el pes d’Estellés en ells. Tot això fa que Navata s’alci enguany «com la gran capital de la poesia», assegura Daniel Ruiz-Trillo, cofundador del festival junt amb Quim Ponsa. Aquesta, però, serà una de les parades del festival que arrenca el 12 de juliol a Darnius i que durà la paraula poètica, fins al 3 d’agost, a Capmany, Agullana i la Vinyeta, a Masarac.

Una de les novetats, que s’anirà recuperant sempre que sigui possible, és «convidar a una llengua, cultura o nació que estigui amenaçada». En aquesta ocasió l’escollida és Occitània present, el 3 d’agost al recital d’Agullana, amb dos poetes occitans, Franc Bardòu i Gemma Schwartz, mentre que Mireia Baeta, poeta catalana que viu a Occitània, farà la tasca de traductora. Una altra de les novetats serà la incorporació d’un traductor de llengua de signes, un pas que potencia, diu Ruiz-Trillo, el vessant solidari del PoemEstiu «fent-lo més inclusiu i que arribi a tothom». En aquesta línia també es manté el PoemaEstiuet, dirigit a la mainada. Ambdues propostes es fan a Navata, el 26 de juliol.

Jordi Montañez, amb el cartell del festival d'aquest 2024. / Cedida per PoemEstiu

El tret de sortida del festival, però serà a Darnius el 12 de juliol de la mà d’un mestre dels mots, l’escriptor Màrius Serra qui proposarà «un joc de paraules lligat a la poesia» i alguns d’aquests exemples els posaran en pràctica poetes locals com Pau Llosa o Jep Perxés.

Vint-i-quatre poetes a escena

Enguany seran vint-i-quatre els poetes convidats d’arreu dels Països Catalans: dotze dones i dotze homes, sempre cercant «la paritat de gènere». Ruiz-Trillo remarca com, els darrers anys, el festival ha anat prenent un caire molt professional «sense perdre la proximitat amb la gent del territori i donant suport a la poesia perquè arribi a tothom». També reconeix com la poesia té molts adeptes, sobretot en els recitals «que agraden molt a la gent i que aquesta repeteix».

En aquesta edició es manté un art convidat, en aquest cas la pintura i amb l’exposició d’una peça de Joana Ramos. També destaca la guitarra com l’instrument convidat materialitzat en els concerts de Miquel Pujadó i Jordi Montañez, ambdós protagonistes dels Sopars a la Vinyeta, el 27 de juliol i el 2 d’agost, respectivament. Aquest darrer dia, en aquest espai, també es farà entrega dels premis Poemestiu, entre ells el Memorial Montserrat Oriol. Cal destacar que a Capmany, el 13 de juliol, actuarà Santi Arisa i Agnès Miralbell.