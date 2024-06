Jordi Coca tria Rabós d'Empordà per fer el primer tast de la seva nova novel·la, 'La quietud'

L’estiu passat, tot visitant l’Estrada, dins el cicle Punt de Lectura d’Agullana, Jordi Coca (Barcelona, 1947) ja ens ho avançava. Acabava de concloure una novel·la llarga, de més de cinc-centes pàgines, una novel·la que ara ja és una realitat. Es tracta de La quietud (Edicions 62), un llibre on l’autor narra els records i les passions d’una dona. Per fer el bateig de foc davant dels lectors, Jordi Coca, ha escollit un escenari ben familiar, Rabós d’Empordà, on va viure durant dues dècades i d’on van marxar fa quatre anys. L’acte literari, durant el qual també es presentarà l’anterior llibre de Jordi Coca que evoca el seu pas per Rabós, El darrer dia, tindrà lloc aquest divendres, a les set de la tarda, a l’espai El mirador, darrera l’església. L’acompanyaran l’alcaldessa Teresa Ginjaume, que donarà la benvinguda, i la mestra i escriptora, Rosa Maria Moret. L’actriu Viqui Sanz llegirà uns fragments dels dos relats.

El teló de fons de La quietud és una illa de la Mediterrània on dues dones conversen en el pati emblanquinat d’una casa de poble. Són la Margalida, vella narradora de llarga cabellera blanca, i la Celeste, la seva assistent de pell fosca. En una cadència lluminosa i pausada, Margalida rememora la seva atzarosa vida: el suposat tresor amagat en una cala, l’estranya mort de la mare, la desordenada dedicació del pare al teatre, els seus afers tèrbols, l’enlluernament per la natura, els llargs viatges. També comparteix amb Celeste la passió que sentia pel seu marit, l’entrega obsessiva d’ell al sànscrit i a l’hinduisme i l’amistat sense nom amb el seu cunyat. Paral·lelament, el lector anirà descobrint el món grandiós i exuberant de Celeste, així com tot allò que les separa.

Acte a Barcelona, el dia 10

Val a dir que aquesta presentació a l’Empordà de La quietud precedeix la que Jordi Coca oferirà el dilluns 10 de juny, també a les set de la tarda, a la llibreria Ona de Barcelona. En aquesta ocasió, l’autor estarà acompanyat per Carme Callol, Bernat Reher i Jordi Malé.