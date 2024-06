Alba Moncayo presenta el seu univers positiu i ple d'emoció, a Peralada

Alba Moncayo (La Jonquera, 1976) va estudiar Disseny Gràfic al Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona, però el camí de la vida la va dur a allunyar-se del somni de ser pintora, tot i sense renunciar mai als pinzells. El 2020, en el confinament per la pandèmia, Alba Moncayo va veure l’oportunitat per retrobar-se i, així, va començar a explorar, de nou, amb passió, el llenguatge artístic. Aquest divendres, a dos quarts de vuit del vespre, Alba Moncayo presenta una part important d’aquest viatge creatiu ple de color i d’un missatge positiu no exempt de reflexió, en una exposició titulada Art contemporani, al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, on exposa per primer cop.

L’artista, que viu i treballa des de fa anys a Figueres, però que manté uns forts lligams emocionals amb la Jonquera, no es casa amb un estil concret tot i que admet sentir, darrerament, preferència per l’impressionisme. A Peralada hi presenta, doncs, una trentena de peces d’estils que l’atrauen i explora com el Pop Art, l’expressionisme o el fauvisme. Per a ella, pintar, diu, és «transmetre una part de tu, deixar sortir el sentiment».