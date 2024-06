El Mas Perxés d'Agullana acull un grup de lectors de la novel·la 'Els vençuts' de Xavier Benguerel

Els propietaris del Mas Perxés d’Agullana van obrir amablement les portes, fa un parell de setmanes, als integrants de dos clubs de lectura de narrativa de la biblioteca de Figueres, conduïts per Cristina Jutge i Enric Tubert. La tria de l’espai no era casual, ja que ambdós clubs acabaven de llegir i analitzar la novel·la Els vençuts de Xavier Benguerel en la qual aquest mas empordanès apareix com un dels escenaris argumentals.

Durant la visita es va poder visitar la biblioteca del mas on es conserva documentació històrica. / Biblioteca de Figueres

Durant la visita, els assistents van poder admirar algunes de les estances del mas -el menjador recuperat per Maria Perxés amb la complicitat de la seva gran amiga, la poeta Montserrat Vayreda- i fer memòria, recordant que molts intel·lectuals i polítics de la República, com ara Pompeu Fabra, Rovira i Virgili o el mateix president Lluís Companys, van fer-hi estada en el seu trist camí de l’exili aquell febrer de l'any 1939. També, cal recordar, el Mas Perxés, que va ser incautat als seus propietaris, va convertir-se en la darrera seu de la Generalitat, de la Institució de les Lletres Catalanes i dipòsit de Salvaguarda d’obres d’art català.