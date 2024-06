El primer cicle Notes al vent de Cadaqués es tanca amb una valoració molt positiva

Amb una «màgica» actuació del músic i cantant barceloní Cesc SanSalvadó i una Jam session amb tots els músics locals de Cadaqués es va tancar, fa uns dies, la iniciativa Músics al carrer sota el nom Notes al Vent. Inclòs dins la programació de la Primavera Cultural, aquest cicle ha estat ideat per l’associació C.R.E.A. Cadaqués, fundada el desembre passat, amb la complicitat de l’Ajuntament. En aquest sentit, la presidenta, Eva Daniel, ha volgut agrair al consistori «la bona predisposició i col·laboració en comú per dur a terme aquesta iniciativa i que la valori positivament per fer efectiva la continuïtat d’oferir música en viu als carrers de Cadaqués». Aquest és el primer pas, doncs, per recuperar la figura del «músic de carrer» al poble, ja que, assegura, «és un dret cultural i forma part d’un patrimoni de tota la vida al qual cal donar-li el valor i posar-lo a l’abast del públic». En aquest sentit, la bona acollida dispensada pel públic a les diferents actuacions els avalen a donar-li continuïtat.

Ambaixador cultural

D’altra banda, C.R.E.A. ha engegat una nova campanya, CREA+ART, dirigida als establiments comercials del poble per animar-los a convertir-se en promotors culturals acollint exposicions, concerts, recitals poètics o altres propostes. «Creiem que és important crear aquesta interacció i col·laboració mútua a favor de l’art, oferint a tot el teixit comercial ser promotor i ambaixador cultural, podent brindar als seus clients el carisma artístic i cultural que defineix el nostre estimat Cadaqués».