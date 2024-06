El rosinc Esteve Sala guanya, per segon cop, el premi de poesia Enric Homet amb 'Fondàries'

El poeta rosinc Esteve Sala va rebre, aquest diumenge al centre cívic Sant Narcís de Girona, el primer premi de la vuitena edició del premi de poesia Enric Homet, convocat per l’associació cultural Ateneu SantNarcisenc, pel poema Fondàries. Aquesta és la segona vegada que l’autor empordanès obté aquest guardó -l’anterior va ser el 2021 amb Paisatge- que suposa un premi econòmic de cinc-cents euros i la publicació en un llibre que recull els guardonats de diferents edicions.

Fondàries, explica Esteve Sala, és un poema rimat de quaranta-dos versos repartits en cinc estrofes. L’autor avança que, com molts altres poemes seus, el tenia en el calaix esperant el moment adequat per emergir. Amb tan bon encert que ha estat l’escollit pel jurat integrat pels professors, poetes i filòlegs Enric Homet, Lluís Lucero, Anna Perera i Marc Monzó. Aquest va destacar Fondàries com «un decasíl·lab molt ben treballat, amb una estructura tancada amb alternances de rimes riques, no previsibles i molt personals». També la descripció del record «com una espiral que tant et pot portar a l’eufòria més desfermada com fins a una certa tristor».

El poeta rosinc, que ha bolcat moltes hores de feina per construir Fondàries, destaca que en aquesta creació, que no forma part de cap altre conjunt poètic, «jugo amb tot el que és rodó: encerclar, el cargol, el cap rodó... en un estat de desesperació que, al final, se supera». Esteve Sala valora molt positivament haver obtingut el premi i que el poema hagi estat triat entre la cinquantena d’obres presentades.