Porten al teatre un joc de taula sobre el poder i conviden al públic a tenir un rol actiu

Fa uns quants anys, el dramaturg Marc Villanueva, el compositor i artista sonor Gerard Valverde (Espolla, 1989) i un amic compartit van descobrir per atzar en uns encants, un joc de taula, antic, vinculat al maig del 68, força desconegut, que no va tenir massa èxit, anomenat El candidato. Villanueva es va sentir fascinat per les relacions de poder i tot el que generava el joc i, amb Valverde, van apostar per traslladar-lo a escena i que el públic tingués un rol actiu. El candidato (o candidata) es va estrenar al Teatre Lliure fa quatre anys i ja s’ha pogut veure a Alemanya en diferents ocasions i el 2022 a Dresden on va rebre el Premi del Públic al Festival Fast Forward. Aquest diumenge, i dins el festival Això al poble no li agradarà, arriba al Teatre El Jardí de Figueres en dues sessions, a les 11 del matí i a les set de la tarda.

«Un joc de taula sembla una cosa intranscendent i naïf, però sovint pot explicar coses sobre nosaltres: com ens relacionem, com expliquem la història i, en aquest cas, com expliquem la política i les relacions socials», descriu Gerard Valverde, responsables de l’espai sonor del muntatge. A cada sessió poden participar una trentena de persones que es distribueixen en tres taulers, fets amb materials propers com ara llambordes. A cada tauler es formen quatre partits polítics reals que competeixen entre ells, emergint la capa de realitat, més enllà del joc. La idea dels creadors «era veure com juguen aquestes normes tan inflexibles de joc de taula amb els referents que tenim sobre la política, tot convidant a la gent que jugui amb els codis de la política dels partits, què farien davant una situació concreta». Cada una de les partides funciona de forma simultània, emulant la realitat, és a dir, que «no existeix una sola política». Se’ls proposa «posar-se a la pell d’uns partits polítics que lluiten pel poder», cosa que els conduirà a dialogar i buscar aliances. Valverde avança que l’objectiu final «és matar-se, eliminar el contrincant» i aquest dur-ho a l’extrem fa aflorar tots els mecanismes.

Després de les experiències prèvies, Gerard Valverde diu que els resultants han estat molt bons. No amaga que «El candidato és un joc de taula molt divertit que no deixa indiferent». A més, despleguen recursos de vídeo i so que ajuden a crear «un espai immersiu amb referències sonores» que fan reflexionar més enllà del joc i que van marcant l’estructura. Que el públic hagi de participar pot generar recels, però Valverde admet que «intentem trencar la frontera entre mirar i i participar». Així, de bon inici ja se’ls explica el context «per involucrar-los» i que siguin actius perquè el joc tira endavant. Valverde creu que potser, observant la situació actual, és un bon moment per fer-se preguntes «i fer política a flor de pell amb el contrincant allà mateix».