L’artista empordanès Francesc Galí exposa 'Exili' i 'Mediterrània' a Oaxaca, Mèxic

L’artista empordanès Francesc Galí (1964) participa aquests dies, i fins al 21 de juliol, dins la 15a Setmana de la Fotografia Estenopeica d’Oaxaca, a Mèxic. De fet, va inaugurar-la amb dues exposicions: Exilio, que consta d’una vintena d’obres que a l’Empordà s’han pogut veure a la Galeria Iturria de Cadaqués, a Ca l’Anita de Roses i al Mume de la Jonquera, així com a Madrid, i Mediterránea, que presenta per primera vegada. Ambdues s’exhibeixen en el Centre Fotogràfic Manuel Álvarez Bravo.

Exili és l’homenatge de Francesc Galí «a tots aquells que van haver de fugir el 1939 per defensar les seves idees». Un projecte que –tal com indica l’autor– no aspira a ser un treball documental, ja que hi falten localitzacions, però que pretén «convidar a la reflexió sobre l’exili amb una visió poètica, amb fotografies dels llocs per on van passar els exiliats i on van ser concentrats». Captar les imatges utilitzant aquesta tècnica antiga, li permet a Galí «transmetre de manera honesta i onírica un sentiment». És conscient que les imatges obtingudes «no són perfectes, els hi manca definició, però, al mateix temps, són quasi màgiques».

Una de les imatges de la sèrie Exili. / Francesc Galí

D’altra banda, en el cas de la inèdita Mediterránea, l’artista presenta imatges en moviment del mar que ha captat amb la seva càmera estenopeica mentre navegava amb una vella embarcació tradicional de pesca per les aigües del cap de Creus. Oaxaca Estenopeica s’ha convertit en un referent internacional a l’hora de divulgar aquesta tècnica fotogràfica que permet a qui la practica indagar en espais que la fotografia tradicional posa límits.