Entre les pàgines d’un llibre usat s’hi pot condensar tota una vida o almenys és el que constaten quasi cada dia les responsables de Taberna Libraria, la llibreria social de Figueres. Mentre revisen els exemplars que els porten els donants, abans de deixar-los reposar, per un període més o menys breu, a les lleixes, a l’espera de nou propietari, emergeixen records que rememoren retalls d’existència: partitures musicals, abonaments de tren, punts de llibre, fotos, factures, retalls de diaris, butlletes de sorteigs de fa quatre dècades o receptes. D’entre el més sorprenent rescaten una ecografia i uns poemes i cartes d’amor. Tot aquest material, preservat en un parell de capses i carpetes, es podrà veure aquest dissabte 1 de juny exposat amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de la llibreria, que inclourà música ballable del Dj Tarantino.

Què porta una persona a despendre’s dels seus llibres, objectes personals que, sovint, l’identifiquen? «El més típic és el tancament del pis per la mort d’un parent, un trasllat o que el fill hagi crescut i ja no els necessiti», detalla Agnès Sáez, una de les fundadores de Taberna, qui afegeix com «molta gent truca preguntant-nos què poden fer amb els llibres o si en tenim algun d’específic». Agnès Sáez admet que qui visita Taberna Libraria, iniciativa cultural i social que, només el darrer any i mig, ha permès retornar a la circulació 5.220 llibres de segona mà i atraure 2.284 usuaris, «busca llibres que no estan al mercat i sovint els troba». Molts d’aquests caçadors de tresors, principalment adults més grans de trenta anys, són assidus a Taberna i visiten el local, ubicat a la seu de l’associació de veïns de l’Eixample, un cop a la setmana o cada quinze dies. Saben que, entre els milers d’exemplars, no trobaran ni enciclopèdies, ni revistes, ni dvd’s. «D’això no en volem, però llibres de qualsevol gènere, sí», confirma Sáez.

Cinc de les sòcies de Taberna Libraria amb alguns membres de la Funcional Teatre. / Taberna Libraria

Els llibres, que poden ser antics o nous, però sempre en bon estat, no els van a recollir. Qui els vol donar, ha de visitar la seu de Taberna Libraria, oberta tots els dimarts i dissabtes, de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest projecte de col·laboració va néixer fa cinc anys imaginat per sis dones, sis amigues. Avui el nucli dur el formen les sòcies Anna Larrull, Merche Aguilar, Montse Pibernat, Norma Smircic, Agnès Sáez, Àngels Bosch i Sylvia Llecha. En aquests anys, també s’han afegint els voluntaris Esther Benedet, Maria Shchipakina, Adela Talavera, Maribel Parcerises, Olivia Jakóbiec i Rafel Dos Santos. L’objectiu principal de Taberna «és donar una segona vida als llibres i fer-los accessibles». El preu ho facilita: 2 euros els d’adults i 1, els infantils. Tots els diners que recullen reverteixen en projectes socials o donacions a entitats. Una de les darreres serà al Club de Futbol Juncària perquè els infants disposin de la samarreta adequada per competir.

Entre els projectes que ajuden a promoure la lectura destaca el Lecxit, amb disset infants de primària i setze voluntaris, i el Llegim, amb setze joves de secundària i dotze voluntaris, impulsat amb Atrapa-Somnis de la Fundació Sant Vicenç de Paül. Sáez agraeix la tasca dels voluntaris i el seu acompanyament lector, tot aprofitant per fer una crida per atraure’n més. Un altre dels projectes és l’alliberament de llibres a Figueres, cada dimarts i dissabte, i a Roses, també els dissabtes. Amb Llibres a prop deixen llibres gratuïtament a llocs de Figueres com l’Espai Jove, els centres cívics Creu de la Mà i Joaquim Xirau, l’Escola d’Adults, i d’altres de privats com la Cafeteria SD i el bar El Lizard. Taberna Libraria promou activitats com les Passejades per llibreries amb La Funcional Teatre, el concert mensual al local o l’estrena recent, per Fires, de Música entre llibres, una col·laboració amb joves músics que volen mantenir. I ben aviat també impulsaran concerts a La Cate amb el suport d’aquesta entitat i han programat un intercanvi de punts de llibres, el darrer dissabte de juliol.

El gran desig, la gran esperança: un nou local

Una de les principals necessitats que té, ara per ara, Taberna Libraria, també un dels principals desigs i esperança de les seves sòcies, és disposar de més espai, ja que, en aquests moments, no disposen ni de magatzem i tots els llibres els exposen a les lleixes –ben ordenats alfabèticament pel nom de l’autor i per gènere– mentre que altres resten en caixes que els àvids lectors també revisen. Molts s’hi passen llargues estones. El secret resideix, potser, en el fet que els va transmetre fa poc una jove usuària: «És com estar a casa».