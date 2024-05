A Mossegades escenifica els efectes de la crisi del 2008 i el relleu generacional a l'obra 'Aixopluc' a Figueres

Qui més qui menys recorda de quina manera va viure la crisi econòmica de l’any 2008. Una caiguda del món financer de les principals economies mundials de la qual, avui en dia, encara se n’arrosseguen algunes conseqüències. En ple 2024 es recorda aquell fet amb documentals, treballs d’investigació o, fins i tot, obres artístiques. Aquest és el cas d’Aixopluc, la nova obra de teatre que el grup figuerenc A Mossegades, amb la col·laboració de l’Oficina Jove, portarà a escena aquest dissabte, a les 8 del vespre, i diumenge, a les 6 de la tarda.

Sota la direcció d’Èric Domene i Jordi Martínez, un elenc format per joves pujarà a l’escenari de La Cate, a Figueres, per interpretar una obra que han creat entre tots. «Per començar, sempre plantegem diferents escenaris i molts temes a través de dinàmiques de dramatúrgia per veure què surt de l’equip d’actors i actrius. Del que va sortir vam començar a idear-ne l’estructura i durant el mes de febrer vam acabar el guió, tot i que portem des del desembre treballant-hi», explica Domene.

Motel Florència

Aixopluc s’ambienta al Motel Florència i es divideix en dues èpoques, la primera ambientada a finals dels anys noranta i fins al 2008, i la segona en l’actualitat. La història del passat es basa en alguns fets que succeeixen al voltant del Motel i en un de concret que ho canvia tot: «La crisi econòmica que fa que s’hagi de tancar aquest establiment per falta de recursos monetaris i de personal», exposa Tanit Minobis, una de les actrius. Aquí hi entra en joc un punt en comú de molts negocis familiars com és el relleu generacional, i és precisament en l’actualitat quan les noves generacions han de decidir què fan amb el local.

Tot plegat serà possible gràcies a un grup de dotze actors i actrius que en el moment de la crisi o eren molt petits o, en alguns casos, ni havien nascut. Això els ha portat a recórrer a pel·lícules, llibres o «preguntar a familiars per saber com s’havien viscut a casa aquells problemes» com relata Laia Colomer, actriu de l’obra. Així doncs, el grup de teatre interpreta persones de diferents edats per representar tots els papers possibles dins una família. En el cas de Tanit Minobis tenia molt clar que volia fer d’àvia: «El meu càsting ja va ser fer aquest paper i com que m’agrada ho vaig esprémer al màxim ». L’actriu afirma que per poder posar-se en aquest paper s’ha inspirat en els seus propis avis, ja que «des de petita m’he criat amb ells, en un ambient molt rural i tinc molt interioritzades les seves accions, els gestos i la forma de parlar».

Relleu també a A Mossegades

«Aquest grup ens ha donat una energia que ens ha motivat molt, no només a nosaltres dos a la direcció, sinó també a l’entitat». Amb aquestes paraules s’expressa Jordi Martínez, l’ajudant de direcció, referint-se a com han viscut l’entrada de gent nova a la companyia A Mossegades, després d’uns temps difícils provocats per la pandèmia.

Èric Domene afirma que el relleu també es fa palès al grup, ja que «nosaltres som els de l’antiga guàrdia i ells són els que entren». Una nova generació que ja prepara una nova producció teatral. D’aquesta manera, Laia Colomer i Artur Lafuente estan començant a preparar-la, una aventura que «afrontem amb molta il·lusió» i que avancen que «serà l’adaptació d’una novel·la».