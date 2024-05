Reviuen la música suggeridora de Ricard Lamote de Grignon al recital 'Tot l'enyor de demà', a Figueres

Ricard Lamote de Grignon (1899-1962) va ser un dels compositors catalans més destacats de l’època noucentista, al costat de grans músics com Eduard Toldrà o Frederic Mompou. Malgrat la seva qualitat, la seva obra no s’ha consolidat a les programacions estables. Ara, l’associació Joan Manén recupera algunes peces seves que, juntament amb una obra del seu pare, el també compositor Joan Lamote de Grignon (1872-1949), i La gesta dels estels sobre poemes de Joan Salvat-Papasseit, de Miquel Ortega (1963), donen cos a Tot l’enyor de demà, un recital de veu i piano inclòs dins el cicle Els teus clàssics interpretat pel tenor David Alegret i el pianista Daniel Blanch, i que s’estrena, amb aquest format, aquest divendres a les vuit del vespre a l’auditori Caputxins de Figueres. Tres dies més tard, el dilluns 3 de juny ho farà a l’Ateneu Barcelonès.

L’associació Joan Manén es va crear ara fa tretze anys a Barcelona com una entitat sense ànim de lucre dedicada a la recuperació i difusió del patrimoni musical català. D’entrada, la idea inicial era reivindicar al prolífic compositor i violinista Joan Manén (1883-1971), un dels músics catalans més rellevants del segle XX, que va oferir més de quatre mil concerts arreu del món, però que va caure en l’oblit absolut després de la seva mort. «Un grup de músics ens vam enamorar de la seva música», explica Daniel Blanch, president de l’associació. Obra que inclou òpera, ballets, concerts i música de cambra. Després d’un parell d’anys, l’associació va obrir el ventall incloent en aquesta tasca de recuperació a altres creadors de diferents temps, tant els que van ser contemporanis de Joan Manén com més enrere, durant la Renaixença, i sense oblidar als actuals, tampoc a les dones, i fent equilibris entre passat i present. «Aquí sempre ens ha costat molt impulsar els nostres talents des de Catalunya; ara, quan tenen reconeixement a fora som els primers a reivindicar-los», lamenta Daniel Blanch qui recorda com la guerra civil i el franquisme van tallar de soca-rel un moment de renaixement cultural molt potent al país.

Daniel Blanch explica que el públic actual no té referents sobre la música clàssica catalana, que és molt rica, amb músics i creadors de gran qualitat que «mereixen ser interpretats». Aquesta és la tasca que s’ha fixat l’associació, fent un treball d’investigació i recerca i confegint programes amb obres de qualitat i amb un fil conductor. El pas següent és fer la proposta als intèrprets, «una fórmula diferent del que és habitual, però que incentiva aquesta interpretació de la música d’autors catalans», admet Blanch. Un dels avantatges, sovint, és que aquests intèrprets incorporen el programa en el seu repertori anant més enllà del mateix cicle pel qual han nascut. Un cicle que recorre diferents escenaris de Catalunya gràcies als convenis de col·laboració de l’associació amb entitats del territori i amb la idea de fer xarxa.

Atrapar l'atenció de l'oient

Una de les darreres a sumar-se al projecte, i la primera a les comarques gironines, és el Casino Menestral Figuerenc. Tot l’enyor de demà és el segon concert que organitzen gràcies a aquesta complicitat i serveix per realçar la figura de Ricard Lamote coincidint amb els 125 anys del seu naixement. Daniel Blanch, en la seva faceta de pianista, en destaca «el llenguatge eclèctic de Lamote, que prové del postromanticisme, però també molt personal a escala harmònica que realment atrapa a l’oient perquè és molt suggeridora prenent influències de la música impressionista francesa». Aquesta, a més, casa a la perfecció, amb la paraula de poetes com Josep Carner, Joan Maragall o el mateix Salvat-Papasseït, poema que dona nom al recital. Sobre David Alegret, que ja ha participat en anteriors edicions del cicle, el descriu com un dels tenors lírics lleugers catalans més reconeguts internacionalment, molt especialitzat en la cançó lírica catalana de la qual és, segons Daniel Blanch, un dels millors, ja que «la seva dicció és perfecte i la seva musicalitat és molt reconeguda».