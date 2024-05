Un llibre rescata la memòria del músic l'escalenc Gaietà Hugas Callol

Lluïsa Duran va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1899. L’any 1926 es va casar amb el músic i deixeble de solfeig i música de l’Avi Xaxu, Gaietà Hugas i Callol (1901-1986) de l’Escala. Duran va exercir d’auxiliar de mestra a les Escoles Municipals del 1920 al 1927. El 1932 van arribar a la Bisbal per fer-se càrrec de la llibreria Bahí, a les Voltes, que va passar a dir-se llibreria Hugas. Duran, d’arrels federals, catalanista i d’esquerres, durant la Guerra Civil va col·laborar amb la CNT. El 1939 va ser l’única dona de la Bisbal que va patir un consell de guerra i la van condemnar a cadena perpètua. Després de passar per la presó li van commutar la pena i va tornar a la Bisbal el 1945, on havia deixat marit i fill, i va estar en llibertat vigilada fins al 1961. Sobre ella, però, també sobre l’escalenc Gaietà Hugas parla el llibre Hugas i Duran, dues nissagues republicanes, de Pilar Francès, que es presenta divendres a les set de la tarda, a l’Alfolí de la Sal. El president de l'Agrupació Sardanista Avi Xaxu de l'Escala, Jordi Gallegos, explica que amb la presentació «no només parlem dels valors republicans, sinó que rescatem la figura de Gaietà Hugas, pràcticament una figura desconeguda per la gent de l’Escala». Aquest acte forma part del programa del 49è Aplec de la Sardana.