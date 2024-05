Maria Àngels Vila Safont presenta el segon poemari, 'Entre ser i no ser', a Vilafant i Callahan Ruiz, 'Insània', a Figueres

Era a finals de febrer del 2022 quan la figuerenca M. Àngels Vila Safont va fer el seu debut literari presentant la seva òpera prima, Trencadís. Aleshores, encara calia dur mascareta i mantenir les distàncies en els actes públics. Molt diferent serà, doncs, la presentació del seu segon poemari, que ha batejat amb el títol suggeridor, Entre ser i no ser. L’acte es farà aquest divendres a les set de la tarda a El Cau, dins el cicle Tardes Literàries de Vilafant i l’acompanyarà el professor de llatí i traductor, Antoni Cobos.

A Entre ser i no ser, M. Àngels Vila Safont reflexiona sobre com «la vida flueix entre el ser i el no ser». Així, el lector hi trobarà un recull de poemes, aplegats en dos blocs, i una selecció de relats diversos en la forma i en el fons, però que comparteixen la voluntat de viure els dies sense recança.

Callahan Ruiz, al Bar del Casino Menestral

Val a dir que pel cicle Tardes Literàries també va passar, la setmana passada acompanyat per la periodista Anna Punsí, Callahan Ruiz amb Insània (Cal·lígraf) i que aquest dissabte 25 de maig, a les 12 del migdia, repetirà experiència presentant-lo al bar del Casino Menestral de Figueres amb l’actor Àngel Amieva.