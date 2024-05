Manel Casanovas es deixa seduir pel "valor manual i estètic" de les portes

Manel Casanovas es considera «un fotògraf dels d’abans». «Jo veig la fotografia, la imagino i només en faig una. Sé el que vull i el que m’interessa», assegura. Practica aquest exercici des dels vint anys. Primer utilitzava la fotografia analògica i després ja combinant la tècnica digital, i fins avui dia quan aquell neguit encara el persegueix. Això es copsa a l’exposició que presenta aquests dies a La Sala La Cate de Figueres on exhibeix, fins al 31 de maig, una trentena de fotografies de portes de diferents ciutats i pobles, portes que han atrapat la seva atenció al llarg del temps, totes tancades per ser observades en plenitud, mai retallades i sempre sense intuir-hi la presència de vida humana.

Manel Casanovas descarta que les fotografies que exposa a La Cate formin part d’un projecte artístic, ja que ell no es veu a si mateix com a tal. «Jo no faig col·lecció ni sèrie», afirma, però sí que creu que l’interès que li desperten les portes tenen l’arrel en un anhel antic quan, d’infant, va sentir el desig íntim de ser fuster, de treballar aquesta matèria viva. Ho va descartar ben aviat quan algú a Roses, el seu poble natal, li va dir «que, per aprendre’n, hauria d’anar a posar morts a les caixes». Amb els anys, freqüentant tallers de fusters i ferrers va veure in situ «com, aquests, treballaven a mà» les portes i va copsar plenament «el valor manual i estètic» que contenien, el treball artesà que amagaven. Seria més tard, ja vivint a Figueres i tot passejant pels seus carrers i places, que va començar a retratar-les. Ho feia de forma conscient i no se centrava en un tipus concret de porta. A ell tant li podien interessar les més ben conservades com aquelles que evidenciaven el pas insondable del temps o, fins i tot, que restaven totalment abandonades i degradades. «Totes tenen la seva història», argumenta. No vol indagar més enllà. No vol saber-ne l’antiguitat ni fer-ne cap relat de les interioritats que amaguen, com sí que faria, potser, un artista. «No busco cap explicació, no busco imaginació rere la porta».

Detall de l'exposició. / Alfons Martínez Puig

Aquesta és la primera vegada que Manel Casanovas exposa físicament les seves fotografies de portes, tot i que, fa quasi tres anys que penja una porta cada dia al seu compte de Facebook. Suma més d’un miler d’entrades. Assegura que té present totes les portes que ha fotografiat, tot i que recordar-les és difícil, però sempre tenint clar que «la millor fotografia és la que has deixat de fer».

Selecció no premeditada

És cert que hi ha portes que criden més l’atenció que pas altres. La selecció feta per Manel Casanovas per aquesta exposició «no ha estat premeditada, perquè escollir entre tantes no era senzill», tot i que el fotògraf ha tingut en compte que en aquest recull hi hagués una certa diversitat. Manel Casanovas avança que no ha creat cap arxiu de les portes fotografiades. Així, qui les contempli, si no les identifica, no sabrà on localitzar-les i se’n preservarà la intimitat.