Un diàleg entre literatura i fotografia homenatja Maria Àngels Anglada i Montserrat Vayreda, a Figueres

Figueres ha volgut retre homenatge a dues de les seves grans escriptores -Maria Àngels Anglada i Montserrat Vayreda-, i ho ha fet, just a tocar Sant Jordi, amb el projecte Finestra, ideat i comissariat per Pàgina 23 ( Clarie Cayla i Xavier Escribà), un diàleg atemporal entre literatura i fotografia. Així, nou edificis de la ciutat llueixen, des de fa uns dies, divuit cartells de gran format que conjuguen les paraules de les grans poetes i escriptores amb les imatges dels artistes Jaume Geli i Fiona Morrison. Per inaugurar-ho, alguns familiars de les autores, junt amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes, i la directora de la biblioteca, Nati Vilanova, han fet un passeig per alguns d'aquests espais per contemplar el resultat in situ.

Els espais escollits per instal·lar aquests elements són la Biblioteca Fages de Climent, l'OMAC (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana), la parada de bus de la Rambla, Teixits Matas, el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), l'Abacus, el Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer, el Centre cívic Creu de la Mà i el Centre cívic Joaquim Xirau.