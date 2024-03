L’Armentera impulsa un primer cicle de teatre de proximitat, inclusiu i accessible

La bona acollida que va tenir l’obra teatral programada per la passada festa major, ha empès a l’Ajuntament de l’Armentera a engegar un primer cicle de teatre «de proximitat, amateur i professional i inclusiu». El tret de sortida el va donar Grop amb Sempreviva, una ficció administrativa el divendres passat. El cicle, d’accés lliure amb taquilla inversa, s’allarga tot el març a la Sala Nova. Aquest dissabte, 16 de març, actua La Gamberra amb Federico en casa de Frasquita i l’Elenc Santperenc el dia 23 amb El salt del llit.

Elvira Fàbrega és la regidora de Cultura, però també actriu i llicenciada en arts escèniques. Això la fa especialment sensible amb el projecte. Tenia molt clar, a més, que volia «donar importància al grup de teatre local», Maisomtots Teatre que seran els que clouran el cicle amb Oh...París el 30 de març (21 hores) i l’1 d’abril (18 hores). Aquesta és l’única obra que té entrada fixa, a 7 euros. La regidora creu que al poble hi ha molta afició per les arts escèniques. Una prova es va viure l’estiu passat amb la bona acceptació que va tenir la programació cultural que va incloure des d’òpera a jazz. «El que necessitàvem era tenir un ventall d’ofertes perquè si les dones, la gent respon». Les obres es fan a la Sala, un espai que no estava habilitat. Ara s’ha pintat per fora i s’ha invertit en l’adquisició d’una barra de llums que s’instal·larà aquesta setmana. També es preveu pintar l’interior.