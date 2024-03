Un any més, l'Escala es prepara per viure el Via Crucis Vivent, "un dels actes destacats del calendari anual del municipi", en paraules de la regidora de Festes i Entitats, Cristina Viegas. La proposta, que arriba a la 14a edició i se celebra el 29 de març, enguany comptarà amb la introducció d'algunes novetats en el recorregut per tal de donar més facilitats de visió per a l'espectador. En aquest sentit, aquest any es recupera l'espai de la plaça de l'Avi Xaxu, on es podran veure dues de les escenes, la de les injúries i la primera caiguda de Jesús. D'altra banda, la sortida des de la plaça Víctor Català cap a la zona de la Mar d'en Manassa, no es farà pel carrer Pintor Joan Massanet, sinó pel carrer Enric Serra. D'aquesta manera, es vol aconseguir que l'entrada a la placeta del Peix tingui més espai per tal que els espectadors vegin les escenes que es desenvolupen en aquest espai.

Alhora, enguany s'ha decidit que en tots els punts en què hi ha escenes programades hi haurà senyalització indicant que es tracta d'un punt del recorregut, així com quina escena hi ha prevista i l'hora aproximada de representació, "amb l'objectiu també de facilitar a l'espectador escollir on vol veure el Via Crucis en aquesta edició", destaca la portaveu de l'associació cultural El Rosetó, Ivon Pagès, organitzadors de l'acte.

El Via Crucis de l'Escala compta amb la participació de més de 150 persones.

Espai per a persones amb mobilitat reduïda

A més, aquest any també s'ha reservat un espai per a persones amb mobilitat reduïda al punt final de la representació, a la Mar d'en Manassa. Per fer ús d'aquest espai, s'ha de fer reserva a comissioviacrucis@gmail.com amb anterioritat a la data de l'esdeveniment.