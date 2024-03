La Junta Directiva del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics ha concedit el Premi CEDRO 2024 a l'escriptora Gemma Lienas. Amb aquest guardó, ha reconegut el seu compromís amb la defensa dels drets de propietat intel·lectual al llarg de la seva carrera i la seva contribució en la promoció d'una cultura que valori i respecti l'activitat d'autors i editors .

«En CEDRE hem volgut reconèixer a Gemma Lienas el treball que ha dut a terme sempre per a promoure un entorn on autors i editors puguem rebre el reconeixement legal i social adequat i una compensació justa pel nostre treball», ha destacat Carme Riera, presidenta de CEDRO-

El Premi CEDRE distingeix anualment la trajectòria d'una persona o institució que hagi contribuït a la defensa de la cultura escrita i dels drets d'autor. «Gemma Lienas representa indiscutiblement l'esperit d'aquest Premi i per això ens sembla de justícia lliurar-l'hi a ella. Sempre està disposada a estendre una mà quan es tracta de protegir la creació i de treballar per la sostenibilitat de la cultura escrita», ha assegurat Riera.

La presidenta de CEDRO també ha volgut destacar el valor social de la propietat intel·lectual més enllà del seu valor econòmic: «La propietat intel·lectual és essencial per al desenvolupament sostenible i equitatiu de les societats, en la mesura en la qual impulsa la innovació, la diversitat cultural, la creació i la difusió de continguts».

Una vida dedicada a la literatura

Gemma Lienas (Barcelona, 1951), llicenciada en Filosofia i Lletres, és escriptora i conferenciant. Actualment també és diputada pel Partit Socialista de Catalunya i portaveu d'Igualtat en el Parlament de Catalunya. En la seva trajectòria professional i personal, ha treballat sempre pel foment de la lectura i pel reconeixement del treball dels creadors.

Com a escriptora, ha publicat més de 90 títols i ha conreat diferents gèneres. Entre ells, la ficció per a adults, amb La vida privada de Carmina Massot (2022) o El hilo invisible (2018); la no ficció, amb Derechos frágiles. Autobiografía de uuna generación de mujeres (2020); així com la literatura per a joves, amb El diario violeta de Carlota (2001), El rastro brillante del caracol (2014) o Ni en mil años te dejaría tirada (2021); i la infantil, amb Yo, Watson i el armario de Jacqueline (2018), Pequeños cuentos con grandes valores (2020) i La rebelión de las chicas (2021).

Lienas ha rebut nombrosos premis nacionals i internacionals i la seva obra ha estat traduïda a l'alemany, el basc, l'eslovè, l'italià, el portuguès, el brasiler, el gallec, el serbocroat, el francès, el grec i el xinès.

Un guardó que premia la defensa dels drets d'autor

Des de l'any 2017, el Premi CEDRO reconeix de manera simbòlica el compromís amb la defensa dels drets d'autor. Han estat guardonats amb aquest Premi Lorenzo Silva (2017); Julia Navarro (2018); Pepa Fernández (2019); Rosa Montero (2020); José María Merino (2021); Eduardo Maura, Emilio del Río, Marta Rivera de la Cruz y José Andrés Torres Mora (2022); i Antonio Muñoz Molina (2023).