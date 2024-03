La concentració de quasi totes les activitats a la Sala La Cate ha ajudat positivament en el camí de consolidació del tercer festival de crònica negra Ceba Negra de Figueres, celebrat aquest passat cap de setmana. La bona resposta de públic, que va mantenir els nivells de l’edició passada, els porta a mirar endavant amb ambició, pensant ja en noves propostes que els portin a transitar més enllà de les fronteres nacionals i estatals, algunes de les quals, fins i tot, suggerides des de la platea. «La idea és créixer més», resumeix el codirector del festival, Franchu Llopis.

La satisfacció dels organitzadors, assegura Llopis, és màxima, ja que «tant els convidats com el públic han quedat molt contents». Calculen que les xifres d’assistència voregen de forma similar a les de l’any anterior, és a dir, unes dues mil persones. «Això demostra que ens hem consolidat, que estem ben instaurats a Figueres i que hi ha interès per aquest tema», reconeix. De fet, alguns dels ponents van expressar la seva sorpresa positiva davant l’acollida i les ganes de mantenir la vinculació en properes edicions. Va ser el cas de la jurista i criminòloga Paz Velasco que va venir a presentar el seu exitòs llibre Muertes nada accidentales, el mateix dia que era coneixedora de ser finalista amb ell del premio Rodolfo Walsh 2024 a la millor obra de no ficció de gènere negre.

Bruno Pérez, Fulla Negra 2024

El festival va tenir molts moments àlgids, entre els quals destaca l’entrega de la Fulla Negra al pèrit judicial informàtic forense figuerenc Bruno Pérez qui, tot seguit i davant un auditori molt nombrós, va oferir una xerrada alertant sobre «com d’exposats estem a nivell de ciberseguretat i com no som conscients dels perills existents i reals». Altres xerrades d’alt interès del festival van ser la de la mateixa Paz Velasco, amb un discurs molt potent, i la que va cloure el festival recordant els vint-i-cinc anys del segrest de la farmacèutica d’Olot de la mà de l’advocat penalista Carles Monguilod, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, i els forenses Narcís Bardalet i el mateix Bruno Pérez. «Va ser un repte espectacular i s’ha de recuperar», afirma rotund Franchu Llopis. Durant la taula, Monguilod va reconèixer que Maria Àngels Feliu «ha estat la persona que més m’ha impressionat per l’enteresa moral i física i per la seva bondat; el tracte amb ella em va fer més bona persona».

Una de les propostes que sí volen tirar endavant l’any vinent és l’arrossada negra popular, una activitat que ja estava prevista, però que al final no va poder fer-se. «És l’espineta que ens ha quedat», admet Llopis. L’àpat col·lectiu que sí es va fer realitat, i que va incloure col·loqui de sobretaula, va ser el del restaurant Pelegrí en el que participaren una trentena de persones.