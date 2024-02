L’escriptor Jordi Llavina (Gelida, 1968) presenta Proses de l’entreclaror (Editorial Gavarres) aquest dissabte 25 de febrer, a les 12 del migdia, a l’Alfolí de la Sal de l'Escala. En aquest llibre, Llavina aparca momentàniament el gènere poètic que el caracteritza, per abordar descripcions de paisatges de la seva referència, de boscos, camins i espais poc transitats, en una vuitantena de textos.

El protagonista de l’obra, doncs, transita per camins no gaire fressats, para esment en coses que rarament atreuen l’atenció de ningú i ho bolca en una prosa d’un estil que recorda el de la seva poesia, en formats diversos com poden ser contes, un diàleg teatral, dietari, apunts filosòfics, entre altres. Els textos venen precedits d’un pròleg del filòsof Ferran Sáez Mateu i una coberta en què apareix un dibuix on es reconeix a l’autor llegint un llibre mentre passeja per un camí envoltat de vinyes, i l’sky line de Vilafranca amb la basílica de Santa Maria al fons.