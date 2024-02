Mentre fa equilibris amb la seva apassionada feina com a comentarista esportiu, Álvaro Benito ho té clar: «col·laborar amb Calamaro, Loquillo, Homes G, Los Secretos o Rulo ha sigut un honor».

-¿Com se us va acudir la idea de celebrar el 20 aniversari amb col·laboracions amb artistes consagrats i emergents?

-20 anys en la música no són fàcils de complir i calia celebrar-ho d’alguna manera. Vam pensar que un cop d’ull al passat a les nostres cançons més conegudes amb col·laboracions que ens entusiasmessin seria l’ideal i el resultat no ha pogut ser més satisfactori. Estem molt contents de com ha resultat tot.

-¿Com ha sigut el procés d’elecció de les cançons més emblemàtiques, en particular «Nada que perder» i «Sube a mi cohete»?

-L’elecció ha sigut molt fàcil de fer. Fa tants anys que toquem aquestes cançons en directe que sabem perfectament quines són les més cantades i esperades.

-¿Quin impacte esperen que tinguin aquestes col·laboracions en el panorama musical, tant per a Pignoise com per als artistes?

-No tenim ni idea de l’impacte que provocarà. Tampoc busquem res en concret. Era més una celebració per buscar alguna cosa. La banda està en el seu millor moment i no crec que necessitem res en concret, només seguir caminant el camí com ho fem sempre.

-¿Podem esperar alguna sorpresa?

-Sorpresa és el disc sencer. Que Calamaro, Loquillo, Homes G, Los Secretos, Rulo, etc., hi siguin presents, li atorga al disc un gran nivell i a nosaltres una satisfacció immensa, per no dir que és un honor.

-Tot això implica una feina que has de compaginar amb la teva activitat com a comentarista esportiu. ¿Com el portes?

-Doncs tenint poc temps per a mi, ha, ha, ha. Poc temps lliure i d’oci. O estic treballant en una cosa o en l’altra. No em queixo, m’encanta tot el que faig. Que segueixi així.