L'organització Elite Taxi ha exigit al Govern una nova política lingüística pel seu sector a Catalunya que compta amb gran part de membres que "ni tan sols són capaços d’entendre el català, i tampoc de parlar-lo". En un comunicat, l'entitat ha demanat al Govern que incorpori el taxi al futur Pacte Nacional per la Llengua, incloent l'obligació d'acreditar el nivell B2 de català per a exercir. "Hi ha nombrosos indicadors que mostren una tendència negativa en l’ús i coneixement de la llengua. Com a societat i com a país, hem de tenir la capacitat d’actualitzar i modernitzar les eines que l’han fet progressar fins ara", argumenta Elite Taxi, que ha lamentat que el sector no hagi estat inclòs en els plans de foment de l'ús del català.

L'organització assenyala que mentre que en un futur immediat els mestres d'escola pública hauran de comptar amb el certificat C2 i els sanitaris el C1 per consolidar les seves posicions a l’ICS, el taxi "compta amb una gran part del sector que ni tan sols és capaç d’entendre el català, com tampoc de parlar-lo". En l’actualitat, el nivell de certificació de llengua catalana que es requereix per a obtenir la credencial de taxista és el B1, un "nivell bàsic que no es correspon amb la garantia dels drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants que usen el taxi a casa nostra", segons Elite Taxi. L'entitat afegeix que "el sistema d’examinació, amb escàs poder supervisor, ha estat propens al frau i la falsificació de certificats". És per això que sol·liciten que s’apugi a un B2 el nivell de certificació de llengua catalana, corresponent al nivell intermedi. A diferència del B1, "el B2 ha de garantir poder usar el català en un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística", defensen.