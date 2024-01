Aula Oberta és una de les cites habituals de la cultura figuerenca, un cicle promogut des de fa més de quatre dècades per l'agrupació cultural Atenea i que es dedica cada any a una temàtica concreta. Enguany servirà per conèixer els jaciments arqueològics comarcals de la mà de quatre arqueòlegs que els coneixen de primera mà. El cicle arrenca aquest divendres 2 de febrer, a les 19.30 hores, de la mà de l’arqueòleg i historiador Joaquim Tremoleda qui parlarà d’Empúries.

El divendres 9 serà la també arqueòloga i prehistoriadora Enriqueta Pons qui desgranarà l’evolució del poblat ibèric de Mas Castellar, a Pontós. La següent xerrada serà, de forma inusual, el dijous 15, quan Dolors Codina parlarà de Santa Maria de Vilanera, a l’Escala. Tancarà el cicle, el 23 de febrer, l’arqueòloga Anna Maria Puig aprofundint sobre Castelló d’Empúries. Totes les xerrades tindran lloc als antics jutjats de Figueres, seu provisional del Casino Menestral Figuerenc. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info