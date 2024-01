El músic i escriptor Ramon Gener ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un piano, una novel·la que narra “una història de redempció a través de la música”, ha explicat el seu autor. El protagonista del llibre descobreix un secret ocult en un piano molt especial que troba en una botiga del barri de Gràcia i que el portarà a recórrer la història d’Europa del segle XX. Gener ha explicat que la novel·la, que es basa en la realitat amb tocs de ficció, neix de la cerca que va fer sobre el passat del seu propi piano. “És la història de tots els que hem viscut al voltant d’aquest piano construït a l’any 1915”, ha dit, en declaracions a l'ACN. La novel·la es publicarà el 6 de març.

El protagonista de la història troba un piano que sempre havia volgut en una petita botiga del barri de Gràcia. El Janusz Borowski, un home misteriós nascut en un bosc a l’est de Polònia, l’adverteix que es tracta d’un piano molt especial que ha de cuidar. El piano de cua, amb el número de sèrie 31887, és un Grotrian-Steinweg, construït a Brunsvic (Alemanya) l’any 1915. La descoberta d’un secret ocult al seu interior el portarà a iniciar un llarg viatge en un relat que recorre la història d’Europa del segle XX.

Ramon Gener ha afirmat que la novel·la és una història de redempció gràcies a la música i gràcies a un instrument que és el seu piano. “És la història de tots els que hem viscut al voltant d’aquest piano construït a l’any 1915”, ha manifestat. Ha recordat que quan va comprar-lo estava en molt mal estat i que va descobrir al restaurar-lo que guardava un secret en el seu interior. Aquest va ser el tret de sortida per començar la recerca de descobrir el secret. Aquesta recerca va portar a l'escriptor i a la seva dona a Alemanya on es va fabricar el piano l’any 1915 i allà va començar la cerca que els va portar a descobrir la història de tots els que han tingut el piano. Van passar per Alemanya, França, Anglaterra, Polònia i finalment arriben a Barcelona.

Ramon Gener ha dit que l'obra explica com els que han viscut al voltant del piano han descobert un altre tipus de vida. “Tots els personatges que apareixen a la novel·la que són reals, han viscut fets traumàtics com la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial”. Creu que el piano amb la seva música aconsegueix que aquestes persones que han viscut "uns fets tan traumàtics els aconsegueixin viure d’una manera gràcies a la música i al piano". Ha remarcat que el llibre és la biografia d’un instrument, la biografia d’un piano, però no només la història de l’instrument en si mateix, sinó de tots les persones que l’han envoltat des de fa més de 100 anys.

“El llibre està ple de passió”

El músic i escriptor ha assegurat que si no es poden fer les coses amb passió no cal fer-les. “Tot a la vida és passió i ganes de fer coses”, ha dit. “El llibre està ple de passió i tots els personatges que surten al llibre van descobrint la passió a través del piano”. El jurat del premi va trucar Ramon Gener aquest dilluns per anunciar-li que havia guanyat i ha confessat que no ha pogut dormir aquesta nit. “Guanyar el premi és una cosa increïble, és un reconeixement molt bonic i estic molt content”.

La cerimònia de lliurament del premi Ramon Llull, que té una dotació econòmica de 60.000 euros, se celebrarà el proper 5 de març al Convent dels Àngels. En aquesta edició del premi s’hi han presentat 51 obres originals i inèdites. El jurat de la 44a edició del guardó està format per Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Gerard Quintana, Came Riera i Emili Rosales. L’obra guanyadora s’editarà en català per Columna, en castellà i en portuguès. La novel·la es publicarà el 6 de març.

Trajectòria del guardonat

Ramon Gener és llicenciat en Humanitats i Ciències Empresarials, va iniciar la seva formació com a música als sis anys estudiant piano al Conservatori del Liceu i amb divuit va estudiar cant amb Victoria de los Ángeles. Després d’una carrera de diversos anys com a baríton, va deixar de cantar i va iniciar una nova etapa fent conferències sobre la història de la música clàssica, l’òpera i l’art. Va fer el salt a la televisió, primer a TV3 amb el programa ‘Òpera en texans’ i després amb ‘This is Opera’, ‘This is Art, 200. Una noche en Prado’ i ‘Això no és una cançó’. A la ràdio col·labora amb ‘No es un dia cualquiera’ de RNE i al ‘Versió RAC1’. Ha publicat Si Beethoven pogués escoltar-me (2013); L’amor et farà immortal, (2016), i Beethoven, un músic sobre un mar de núvols (2020).