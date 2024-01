Segurament no s'erraria en dir que els premis musicals més esperats dins del panorama musical en català són els Premis Enderrock, uns guardons que atorga la revista que li dona nom. Aquest 25 de gener ha començat la segona volta de votacions populars i entre tots els nominats hi trobem tres grups altempordanesos. La Ludwig Band, Vittara i Cala Vento

En aquests moments si parlem d'un grup de l'Alt Empordà que "ho està petant" és La Ludwig Band, el grup d'Espolla que ha portat els seus temes arreu del territori català i que el pròxim 3 de febrer presentaran el seu disc 'Gràcies per venir' al Teatre El Jardí de Figueres. Prova d'aquest èxit és que la votació popular dels premis Enderrock els ha nominat en tres categories: Millor Artista, Millor Directe i Millor disc de pop-rock.

Aquestes terres tocades per la tramuntana també han donat veu a una banda nascuda a Barcelona, però amb el figuerenc Oriol Darnés al capdavant. Es tracta de Vittara, que després de la seva arrencada l'any 2020 ara trepitja fort entre l'escena indie-pop en català. En total ha aconseguit dues nominacions, concretament com a Millor Artista Revelació i Millor disc de pop-rock per Incògnita Brutal.

Finalment, el disc Casa Linda del grup figuerenc Cala Vento ha estat nominat a Millor disc en llengua no catalana.

Es pot votar fins al dia 11 de febrer a la pàgina web de la revista Enderrock i els guanyadors que resultin d'aquesta segona ronda es faran públics en una gala el 14 de març a l'Auditori de Girona.