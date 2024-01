La 6a edició de Vila del Llibre que es fa a l’Escala es concentrarà en les influències que ha tingut la cultura grega en l’àmbit literari. El director de la xarxa de Viles del Llibre, Enric Bono, ha destacat que el programa d’activitats aporta “una mirada a l’actualitat de la cultura grega”, més enllà de la relació que té el municipi amb l’antiga civilització amb el jaciment d’Empúries. L’Escala Vila del Llibre es farà de l’1 al 3 de març i convertirà al municipi en l’epicentre de la literatura de l’Empordà amb diverses activitats i el mercat amb editorials independents que es farà al voltant de la platja de les Barques.

El festival literari l’Escala Vila del Llibre arriba a la 6a edició amb l’objectiu de concentrar-se en les influències de la cultura grega. Ho farà a partir de taules rodones i conferències. L’hel·lenista Eusebi Ayensa ha destacat que treballen per mostrar el diàleg i la influència de la cultura grega en les lletres catalanes. Però no serà una referència unidireccional de la cultura clàssica a la literatura catalana, sinó també veure com la societat nativa també ha influenciat a la cultura grega.

Per això es parlarà de la relació de les escriptores Víctor Català i Maria Àngels Anglada amb el món hel·lènic. A més, s’homenatjarà els 25 anys de la mort de la segona autora en un acte de compta amb la col·laboració de la càtedra de la UdG que porta el nom de la mateixa escriptora. L’acte finalitzarà amb un recital de poesia d’Anglada que interpretarà l’actiu Rosa Cadafalch.

De Víctor Català se’n parlarà des de la vessant literària amb la relació amb la cultura grega i des de l’arqueològica, en què es tractarà la vinculació que tenia l’empordanesa amb el jaciment d’Empúries. Els actors Carme Callol i Jaume Comas faran un repàs a la literatura grega i les traduccions de les obres més importants que s'han fet en català.

La importància de Grècia

“Grècia és un far que no ens ha deixat d’il·luminar”, assegura Eusebi Ayensa. Per això ha remarcat que més enllà de la relació que va tenir la cultura grega amb la ciutat d’Empórion, el festival literari també parlarà de la cultura grega actual. Es farà amb una conversa virtual amb l’escriptor Petros Màrkaris, autor de referència del gènere de la novel·la negra a Grècia. En la trobada virtual Màrkaris parlarà de novel·les policíaques i criminals amb l’escriptor Sebastià Bennastar.

A més, la Vila del Llibre recordarà el poeta Vicent Andrés Estellés en motiu del centenari del seu naixement i també homenatjarà Àngel Guimerà ja que aquest any es compleixen cent anys de la seva mort. El programa es completa amb rutes culturals pel municipi i tallers familiars vinculats amb la literatura.