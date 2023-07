El FASTT, el Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà, ja ho té tot a punt per alçar el teló i desplegar els encants del teatre a deu micropobles de la comarca, dos més que en l’edició anterior. Les noves incorporacions són Agullana i Maçanet de Cabrenys, mentre que els municipis que repeteixen són Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

El tret de sortida oficial del festival tindrà lloc aquest divendres, 7 de juliol, al ritme d’El gegant del pi, monòleg que comparteix nom amb la popular cançó, i que està escrit i interpretat per l’actor Pau Vinyals. «Parla de l’herència rebuda per part d’un avi que va lluitar en el bàndol franquista durant la Guerra Civil», expliquen els organitzadors. L’obra es podrà veure a Agullana, al Pati de l’Escola, a les 10 de la nit. Hi haurà servei de Foodtruck, i l’obertura de portes serà a les 8 del vespre.

La programació continua l’endemà, dissabte dia 8, en aquest cas a Ordis, on es podrà veure Boja, un espectacle que retrata l’experiència viscuda per l’actriu Mariona Esplugues en els últims 16 anys a les consultes psiquiàtriques a les quals ha assistit. Tindrà lloc a la Pista Poliesportiva, a les 10 de la nit, i també hi haurà servei de Foodtruck.

La programació del FASTT s’allargarà fins al 30 de juliol amb propostes com Gregaris de Soon Circus, La meva àvia és immortal de la Cia Creació Kunstant, Un segundo bajo la arena del Col·lectiu Desasosiego, una gala màgica i una nit de dansa, entre altres.

Micropobles a Escena

Tot i que l’inici oficial del festival tindrà lloc aquest divendres, el passat dissabte es va celebrar la festa inaugural a la pista coberta de Vilaür. Una vetllada que va servir per presentar la nova proposta Micropobles a Escena, iniciativa que permet als veïns confeccionar una peça escènica única i de creació. «Per aquesta primera ocasió s’ha ideat l’espectacle Teatre Fòrum que parla sobre diverses injustícies socials que es produeixen en situacions quotidianes», anota l’organització. El taller ha estat dirigit durant el juny per la companyia NUS Cooperativa, i el resultat es podrà veure aquest dissabte a Ordis, i el 15 de juliol a Sant Mori, sempre abans dels espectacles programats.