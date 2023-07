El Festival Istiu de Castelló d’Empúries inaugura la seva tercera edició aquest dilluns 3 de juliol amb una producció pròpia del festival: el primer concert conjunt de Kelly Isaiah, vocalista de la banda lleidatana Koers, i la Vicens Martín Dream Big Band. El cantant i músic lleidatà d’origen nigerià i la formació uneixen la seva creativitat per oferir una actuació inèdita amb una selecció de grans hits de la música soul i estàndards de la música nord-americana dels anys 30 i 40. L’actuació tindrà lloc a les nou del vespre al Pati del Palau dels Comtes.

Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el festival Istiu s’allarga durant una setmana, entre el 3 i el 9 de juliol, i inclou una quinzena d’actuacions en espais amb encant tant del centre històric com d’Empuriabrava. L’esdeveniment musical ofereix una programació variada i de qualitat per arribar a tota mena de públics.

Continua el Festival amb dos concerts més el dimarts 4 de juliol. Serà el torn de Bigblack Rhino, al Poblat típic, a les set de la tarda. Amb una trajectòria ascendent i treballant en el que serà el seu tercer treball, aquest quintet influenciat per artistes com Janis Joplin, Alabama Shakes, Ben Harper o Muddy Waters combinen la dolçor del soul amb l’acidesa del Rock&Roll. El Pati del Palau dels Comtes acull la segona actuació del dia 4. El festival acull un dels primers concerts de presentació del nou disc de Lildami, consolidat com el portaveu de la música urbana cantada en català que acaba de publicar el Dummy, amb el qual es reivindica a ell mateix i a la seva trajectòria.