El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà (FASTT) ha celebrat aquest dissabte al matí la festa inaugural de la nova edició presentant la nova proposta de Micropobles a Escena, la iniciativa que permet als veïns i veïnes crear una peça escènica des de zero. Per aquesta ocasió s’ha ideat un espectacle de Teatre Fòrum, que parla sobre diverses injustícies socials que es produeixen en situacions quotidianes.

El taller, gratuït i obert a qualsevol persona amb interès per les arts escèniques, ha estat dirigit durant tot el mes de juny per la companyia NUS Cooperativa. Després d'explorar col·lectivament quines discriminacions travessen als participants, o toquen de prop la seva quotidianitat, el grup de participants ha escollit centrar el seu procés creatiu en el classisme, especialment entre l'àmbit urbà i l'àmbit rural, i l'edatisme. Aquesta ha estat la primera ocasió en què s’ha mostrat el resultat del taller Micropobles a escena, i es podrà tornar a veure el 8 de juliol a Ordis i el dia 15 a Sant Mori. En totes dues ocasions a les 20 h, abans de l’espectacle previst per aquella nit.

A banda de la mostra del taller, la festa inaugural ha comptat amb la participació del director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calatayud, la diputada provincial d’Assistència als Petits Municipis, Eva Viñolas, el vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, així com representants de l’Associació de Micropobles i dels ajuntaments que formen part del festival. Després de la presentació i dels parlaments institucionals, s’ha preparat un vermut obert a tothom i swing.

Compte enrere per iniciar la programació

El proper divendres 7 de juliol, el FASTT iniciarà la programació d’aquesta edició, que compta amb 10 espectacles que es repartiran pels micropobles del festival. L’espectacle amb el qual es donarà el tret de sortida serà El gegant del pi de Pau Vinyals, i tindrà lloc el 7 de juliol a Agullana. L’endemà, 8 de juliol, el festival ha programat Boja, un espectacle de Mariona Esplugues a Ordis.

El segon cap de setmana del FASTT començarà a Vilaür, el 14 de juliol, amb Gregaris, de la companyia Soon Circus.. L’endemà dissabte, 15 de juliol, el festival es traslladarà a Sant Mori amb La meva àvia és immortal (Assaig d’un possible funeral), una obra de teatre documental de la Cia Creació Kunstant.

El Col·lectiu Desasosiego serà l’encarregat d’encetar la tercera setmana del Festival d’Art Escèniques de l’Empordà amb Un segundo bajo la arena. La peça que es veurà el 21 de juliol a Garrigàs. També aquell cap de setmana el FASTT es convertirà en escenari d’un dels espectacles més aplaudits dels últims anys que signa La Calòrica, Els ocells. La companyia catalana el portarà a Palau de Santa Eulàlia el 22 de juliol, les entrades del qual estan exhaurides des de fa dies. I el cap de setmana finalitzarà amb una Gala màgica en la que participaran la maga Gissell, el mag Fèlix i el mag Karlus.

Per la darrera setmana, el FASTT proposa No cal anar a l’Havana, de Marc Artigau i Punt Produccions. Aquest es veurà a Vilanant el 28 de juliol. L’endemà dissabte, 29 de juliol, se celebrarà una Nit de Dansa en la qual es veurà WIWBAK de Kiko Lopez i Harria Herria de la Cia Harrobi Dantza Bertikala. Aquesta nit especial se celebrarà a Maçanet de Cabrenys. El festivalclausurarà l’edició amb l’espectacle B.O.B.A.S de la Cia Jimena Cavalletti, que se celebrarà el 30 de juliol a Vilamacolum. En acabar, l’espai s’obrirà a tothom amb una festa que posarà punt final a la tercera edició del FASTT amb la xaranga empordanesa Bufatramuntana.

ADN FASTT

El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà creix en aquesta edició en nombre d’espectacles i micropobles participants. Per primera vegada arriba a Maçanet de Cabrenys i Agullana, dos pobles que se sumen als que ja en formaven part l’any 2022: Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür. El projecte continua fomentant el treball en comunitat i afavorint la cultura en xarxa, teixida entre tots els micropobles participants, així com amb els veïns i veïnes que s’impliquen en el projecte al llarg de tot l’any. Així doncs, a l’hora que el FASTT s’expandeix pel territori, manté l’aposta per acostar la cultura a les zones rurals i permetre que els micropobles guanyin notorietat.

Sobre el festival d’arts escèniques de l’Empordà

El FAST neix el 2013 de la mà de l’Associació FAST, un col·lectiu de persones amb un gran sentiment d’identitat territorial que durant cinc anys va oferir múltiples propostes escèniques a l’Era del Mas Gironí, a Garrigàs. Després de dos anys d’aturada, el 2020 pateix diversos canvis: es passa a anomenar FASTT i canvia de format. És aleshores quan es converteix en un festival d’arts escèniques en xarxa per diversos micropobles de l’Alt Empordà.

La raó de ser del festival és crear comunitat i acostar la cultura als municipis que tenen més dificultats per accedir-hi. La sostenibilitat, proximitat i el treball en xarxa són els pilars fonamentals i té un doble objectiu: ser una proposta cultural i de lleure pels veïns dels micropobles i permetre que els municipis guanyin notorietat i que, en definitiva, el projecte actuï com a generador d’oportunitats pels micropobles.