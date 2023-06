Cadaqués acull el cap de setmana el tret inicial de la tercera edició del Festival Indrets que s’inaugura amb els dos primers artistes de l’edició d’enguany: Ana Rossi, l’1 de juliol, i el duet XY, el 2 de juliol, tots concerts a Sa Plaça, al nucli històric de Cadaqués.

Indrets planteja concerts de tarda que aprofitin la llum de capvespre i que, al mateix temps, reivindiquin l’entorn i el paisatge. El festival presenta, per aquesta segona edició, 12 actuacions escampades per 5 emplaçaments d’alt valor paisatgístic i arquitectònic, de l’1 de juliol fins al 5 d’agost. Després d’anys d’activitat musical i diverses col·laboracions discogràfiques, la cantant i compositora argentina, establerta a Barcelona, Ana Rossi, acompanyada de Juan Pablo Balcázar (contrabaix) presenta dissabte Una Casa, el seu primer àlbum de composicions pròpies. Una casa, com a metàfora d’espai íntim i personal que ens protegeix i ens defineix. Un lloc on acollir, rebre i compartir, amb varietat de colors, llums i matisos, on conversen el folklore llatinoamericà i el de la península, la música popular brasilera, la cançó d’autor i la poesia. L’endemà, el torn serà pel duet osonenc XY format per la cantant Laura Cruells i Marçal Ayats al violoncel portaran un projecte que neix de la força i de la tendresa que abraça i se t’endú cap al seu intens paisatge emocional. Amb dos àlbums al mercat Equilibri i Desglaç, amb sonoritats trencadores i, alhora, delicades, presenta un concert íntim i sensible.