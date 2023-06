Els veïns de Sant Pere Pescador ja ho tenen tot a punt per viure intensament la festa major que obre les portes a l’estiu. Ho faran des d’aquest dijous, quan s’escau la diada del patró, Sant Pere, fins diumenge. No faltaran per amenitzar les jornades festives altes dosis de música de la mà de grups d’estils molt distants i eclèctics que volen donar resposta a la varietat d’interessos. Dins d’un vessant més cultural, s’ha inclòs en el programa un tast d’art amb l’exposició de la pintora local Ana Novella, Ocell de foc dels Aiguamolls, al centre d’art de la capella de Sant Sebastià (CACSS), i un de literatura de la mà de l’escriptor Miquel Martín i la narradora i actriu Olga Cercós.

La música, com a moltes festes d’estiu, serà una de les principals protagonistes i l’escenari, el Parc del Riu. Dijous, durant la festa del patró, qui s’encarregarà de posar el ritme serà la cobla-orquestra Montgrins, una formació que ja va visitar Sant Pere Pescador el febrer passat. La Montgrins no és una orquestra qualsevol, és la degana d’entre les avui existents –la van crear la primavera de 1884, una colla de músics encapçalats per Pere Rigau– i actualment és la més antiga en actiu, així com una de les més prestigioses agrupacions musicals de Catalunya amb premis tan destacats com la Creu de Sant Jordi. A Sant Pere Pescadors, doncs, després de l’ofici solemne, que començarà a les 11 del matí, la festa seguirà al Parc del Riu amb la interpretació d’unes sardanes per part d’aquesta cobla. Tenint en compte les altes temperatures de l’època, la celebració continuarà a partir de les 8 del vespre amb el concert i el ball a càrrec de la mateixa formació.

La música, però, té diferents registres. Així, l’endemà, a les 11 de la nit, serà el moment reservat per als més joves amb la Nit Urban. Per amenitzar-la s’han programat les actuacions de grups i intèrprets que mouen els joves, alguns d’ells de proximitat com és el cas d’Ønce, de l’Armentera. Completaran el cartell de divendres Killu Kattala i el Dj Victor Mata. La festa seguirà dissabte, a la mateixa hora i al mateix escenari, en aquest cas de la mà del grup osonenc Pelat i Pelut, una formació molt fresca i amb temes molt ballables nascuts a partir de la fusió de ritmes mediterranis, com un dels darrers presentats, Fem la morsa. En aquest sentit, el dia Sant Pere el grup, integrat per nou components, té previst estrenar nou single, La mama.

Juntament amb Pelat i Pelut, dissabte també actuarà una de les formacions amb més seguidors, l’orquestra Maribel. Ben coneguda pel públic de Sant Pere Pescador, on ja han actuat en diverses ocasions, els seus components viuen dins l’efervescència de la gira del desè aniversari. Formada a finals del 2013, l’orquestra Maribel és un dels grups de versions més conegut de les comarques gironines, una banda que fa embogir un públic enamorat dels hits més ballats de la dècada dels 80, tot combinant amb els més actuals. La Maribel, a més, quasi es va crear per casualitat, ja que la idea era formar-se per fer un únic bolo. Hi havia una festa al poble i no hi havia pressupost. Els faltava un cantant i van fitxar el carnisser del poble, i així, sense cap pretensió, va néixer la Maribel i ja fa deu anys que no s’han aturat i han anat engrescant el personal de pobles i ciutats del territori.

La petjada de Bertrana

D’altra banda, la festa major de Sant Pere Pescador també tindrà un apartat més cultural promogut per les responsables de la biblioteca municipal. La proposta està inclosa dins el cicle Biblioteques amb DO que impulsen les biblioteques públiques per apropar el públic a la cultura del vi. En aquest cas, s’ha programat, per divendres a les 7 de la tarda, un tast de literatura i vi a càrrec d’un tàndem molt compenetrat: l’escriptor Miquel Martín, qui fa ben poc presentava Fragments d’inexistència, una biografia de Tom Sharpe, i la narradora i actriu Olga Cercós. El tast girarà entorn la figura de Prudenci Bertrana, escriptor molt vinculat a Sant Pere Pescador, ja que hi tenia família i, fins i tot, anava sovint a caçar als aiguamolls.

La proposta Bertrana Comentat vol ser un recorregut per la vida i obra de Prudenci Bertrana amb l’objectiu d’acostar i divulgar aquest autor gironí a través d’una selecció de textos i comentaris de les seves obres. A més, mentre Olga Cercós llegeixi aquests fragments seleccionats, els assistents podran degustar una copa de vins del celler altempordanès la Vinyeta. Per participar-hi, però, cal inscriure’s prèviament al mail biblioteca@santpere.cat, ja que per fer-se l’activitat és necessari un mínim d’assistents.