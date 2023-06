Boom Boom Fighters & Cookah P, música jamaicana amb arrels a l’Empordà

D’una jam session a la taverna McKiernans de la Rambla de Girona va fer néixer la química per unir un cantant de Castelló d’Empúries, Oriol Pujades, i els mataronins Joan Fité i Tomàs Sànchez. Pujades, més conegut com a Cookah P, i els altres dos músics, primer com a Andana i després com a Boom Boom Fighters, impulsen des del 2021 un projecte conjunt nascut entre Girona i Mataró que combinant roots reggae dels 80 amb la música de ball dels 90 ha irromput amb força en l’ambient de la música festiva a casa nostra.

Boom Boom Fighters & Cookah P obria divendres passat la revetlla de Ítaca Sant Joan a l’Estartit, aquest divendres actuarà a l’escenari principal de l’(a)phònica de Banyoles amb el seu xou «sempre enèrgic i constantment extravagant» i, ja a l’agost, la formació té a l’agenda una altra cita destacada: el Rototom, la cita europea més important de música jamaicana, que se celebra a Benicàssim.

«No ens esperàvem tant èxit ni tan ràpid, perquè al final el que fa Boom Boom Fighters & Cooka P. és una cosa una mica diferent, no és tan moderna com la música urbana, però té el seu públic i mola perquè agrada i veiem que la gent s’ho passa bé als concerts, vinguin o no del món de la música jamaicana», explica Oriol Pujades, que també col·labora en altres projectes com a cantant.

Aquella primera trobada entre Oriol Pujades i Joan Fité a l’irlandès de la Rambla va portar a diverses col·laboracions durant la pandèmia, que es va materialitzar en Family things, un primer àlbum autoeditat, «amb molts tributs instrumentals a la música de la Jamaica dels 80, perquè encara buscàvem el nostre so», i posteriorment, a Confit (Propaganda pel Fet!, 2023).

Pel mig, han comptat amb empentes com un dels premis de la cultura i les Arts de Castelló d’Empúries o la inclusió en el programa d’acompanyament artístic de La Marfà - Centre de Creació Musical de Girona, que ha sigut bàsic, explica, per «potenciar el directe i perfeccionar al màxim» la feina dels vuit músics que són a l’escenari durant els concerts.

Confit inclou col·laboracions amb músics com Tropiko, The Tyets, el raper Doble o Hugsound, productor i tècnic de so que s’ha animat a cantar una de les lletres que escriu Pujades, basades en temes quotidians -«tot i que no sempre s’ajusten a la realitat»- com les relacions tòxiques a Fes-t’ho mirar, el xiringuito a la platja de la Rubina (I know a spot) o la feina a l’equip a Vinc de l’Empordà.

«Entre els Boom Boom i Cookah P tenim tantes influències diferents que quan les unim surt la màgia, i actualment tirem més cap al reggae, el dancehall i el hip-hop», explica l’empordanès, que cita Yellowman, Peter Tosh o Bob Marley entre les seves referències musicals. Tot i això, però, ja avança que treballen en un altre àlbum, encara sense data, que «serà més mogut, pujant cronològicament en la història de la música jamaicana, mirant més cap als 90 i 2000».

Viatges a Jamaica

«Es pot fer música en català en qualsevol estil, ens hem de treure de sobre l’etiqueta de música catalana, és música en general», afirma contundent Pujades, que explica que s’ha absorbit de música jamaicana des que era petit. Va passar un mes al país el 2018 i hi va tornar aquest gener, per conèixer més artistes i fer les seves primeres actuacions en públic a Jamaica, que van ser ben rebudes.

Tot i que reconeix que, «més que l’etiqueta, l’important és que la música t’agradi i t’ho passis bé», està bé «tenir un reconeixement cap a la cultura amb la qual treballes», assegura.