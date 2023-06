Quan Josy Malagrida (Barcelona) va saber que el seu fotogravat-collage Un instant havia estat escollit, juntament amb els de cinc creadors més, entre els sis-cents deu artistes participants en el Mini Print Internacional de Cadaqués, va sentir «una alegria molt gran». Malagrida, l’única catalana i espanyola guanyadora de l’any passat, és una devota d’aquest concurs d’art –fa uns vint anys que s’hi presenta, un dels més antics que es mantenen en actiu i que ha esdevingut símbol de resistència i vocació per part dels seus impulsors, Mercè Barberà, vídua de Pasqual Fort, i ara també Mercè Fort, la filla d’ambdós. Aquest dissabte passat, al Taller Galeria Fort, seu del Mini Print, Malagrida va tenir el privilegi d’inaugurar la seva exposició individual, premi que obtenen tots els guanyadors, i viure en primera persona la posada de llarg d’aquesta nova edició.

Josy Malagrida confessa que sempre li havia agradat l’art, però que no va ser fins que els fills i nets van ser més grans que no va poder bolcar-s’hi amb més intensitat. Graduada en Interiorisme a la Llotja, es va posar a estudiar dibuix, pintura i, per descomptat, gravat en el centre d’expressió plàstica Traç de Barcelona, que ja ha esdevingut el seu estudi on allibera tot el sentiment. Malagrida explica que va iniciar-se en el gravat fa dues dècades, quan ja feia temps que desenvolupava el dibuix i la pintura. «Una nova tècnica sempre t’obre camins i veus altres maneres de fer», comenta. Quan s’hi va anar endinsant, «cada vegada m’agradava més» i així va decidir presentar-se, per primer cop, al Mini Print. Era l’any 2001-2002. Malagrida, a més, recorda que manté vincles familiars amb Mercè Barberà, cosina germana de la seva mare, i amb ella i Pasqual Fort van viure una temporada a Nova York. D’ell, diu, «era una persona encantadora i fantàstica». Tal com reconeix Josy Malagrida, el Mini Print condensa «tota una vida» i li reconeix a Mercè Barberà el mèrit que suposa continuar endavant amb aquesta iniciativa artística per on ja han passat, des del 1981, més de deu mil cinc-cents artistes d’arreu del món.

Per aquesta exposició al Mini Print, Malagrida presenta una selecció àmplia de la seva obra en gravat que es decanta per l’estil abstracte. La creadora catalana, però, utilitza una tècnica «especial, molt meva» amb la qual també ha obtingut uns quants premis, ja dins l’àmbit de la pintura: «Faig servir un paper molt porós, molt fi i resistent que s’utilitza per fer bosses de te, i faig la impressió sobre aquests papers. I amb una planxa única hi poso, a sobre, goma eva i faig unes impressions que, després, amb aquests papers grans vaig retallant i faig les meves composicions». Així neixen superposicions de colors, sempre «tranquils», com els anomena l’artista, on cada espectador veu «allò que vol» donant lloc a interpretacions variades. Tot i que la mostra només dura una setmana, els visitants poden continuar contemplant durant tres mesos les peces en un book. Les reduïdes dimensions, 10x10, ho permeten. També ajuden a desplegar «la màgia perquè et surten coses completament diferents» de quan fas una peça de grans dimensions. «És molt gratificant i m’ho passo molt bé», se sincera.

Malagrida valora el fet de no ser l’única artista premiada. Així, quan es conclogui la seva exposició, aquest divendres, prendrà el relleu, dissabte, l’artista suïssa Marianne Badertscher. Tot seguit, ja vindran Luciano Segurajáuregui (Mèxic), del 8 al 14 de juliol; Kevin Cummins (Estats Units), del 15 al 21 de juliol; MB Flanders (Estats Units), del 22 al 28 de juliol i, per tancar la ronda d’exposicions individuals, Shigehiro Kano (Japó), del 29 de juliol al 4 d’agost. Tots ells es convertiran en el jurat que escollirà els sis premiats d’enguany, una tasca densa, ja que cal avaluar les obres de sis-cents cinquanta artistes. Malagrida té la sort de passar l’estiu a Cadaqués, cosa que li permetrà fer la tasca amb més calma. Admet que per a ella la tècnica és important, però sovint es decanta «per la primera impressió». Com a jurat vol ser «molt justa»: «És una feina maca que em fa amb il·lusió». Un primer cop que no oblidarà.