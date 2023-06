Fa cent vint-i-cinc anys, Caterina Albert va visitar el molí de l’Escala per extreure-li, al moliner que en tenia cura, informació sobre «la capacitat que tindria la mola per triturar un gat». L’escriptora es documentava per escriure La infanticida. Encara avui, aquest artefacte es preserva en aquell vell molí, transformat des de fa anys en el restaurant dirigit pel xef Jordi Jacas. Serà aquí, en aquest espai que va inspirar-la, on, el diumenge 2 de juliol, a les deu de la nit, l’actriu Carme Callol donarà vida a Nela, la protagonista d’aquella obra premiada als Jocs Florals d’Olot l’any 1898. Ho farà de la mà fidel de la directora Rosa Vergés i l’art del flautista Quim Ollé. Junts, sota l’aixopluc de la lluna plena, forjaran una adaptació que cerca ser «el màxim de respectuosa» a la veu de l’autora. Es qüestionen certs aspectes i, per això, l’han rebatejat com Infanticida?

Rosa Vergés no podia amagar, el dia de la presentació de l’espectacle, possible gràcies al suport de l’Ajuntament i el mateix Molí de l’Escala, el «descobriment» que ha suposat per a ella aquesta obra teatral, l’original de la qual es preserva a l’Arxiu Històric de l’Escala, i que, per altra banda, l’autora mai va veure representada. «L’havia llegit i la coneixia, però a ella no i en treballar aquest monòleg he descobert l’alçada poètica i el pensament, la força», confirmà. La fita ha estat «anar a l’essència» per adonar-se com n’és «d’universal i atemporal», i com és capaç d’arribar a totes les generacions.

«El text de La infanticida és molt difícil i la seva posada en escena ha estat molt profunda», va explicar Vergés. El repte l’ha entomat amb moltes ganes Carme Callol que interpreta «la Nela que volia fer», una Nela madura, tancada de per vida després de cometre l’infanticidi, una Nela que evoca aquell moment de la seva existència. Per a Callol, aquest ha estat un paper llargament desitjat. Com a escalenca, encara recorda quan d’infant, acompanyada de la seva àvia, havia visitat Caterina Albert a casa seva. Descobrir-la, però, ho va fer de gran i encara ara «continuo redescobrint-la» i meravellant-se com aquelles «paraules del segle XIX siguin terriblement vigents». L’actriu va admetre que «el text ha estat una immersió a pulmó lliure que em porta a més profunditat sense saber on arribaré». Vergés i Callol han esporgat el text per trobar allò amagat «en tinta invisible».

L’espectacle, que pren com a escenografia la llum i el moviment del personatge dins l’espai, inclou el contrapunt de la música de Quim Ollé, qui emularà el «fantasma» de l’amant a partir «d’intervencions puntuals» inspirada en petits fragments de peces impressionistes de compositors com Debussy. «Amb l’instrument també represento la bogeria, l’agror, l’acidesa i la mala llet», confirmà el músic. Les entrades es posen a la venda directament a El Molí de l’Escala a un preu de 25 euros. L’aforament estarà limitat a cent cinquanta espectadors.