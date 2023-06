L’artista Josep Fernández Margalef donava els darrers retocs, aquest cap de setmana passat, al mural Veles e Vents pintat en una paret del Moll Gros del Port de la Selva. És la primera de les creacions que pren forma en aquesta nova edició del Tramuntanart, la dotzena, que enguany s’allarga tres setmanes, des d’aquest dissabte i fins al 16 de juliol, i que s’ha volgut dedicar a la memòria de Carles Bros, qui va morir fa poc i qui fou l’impulsor d’aquesta mostra d’art contemporani. D’ell s’exposarà una peça cedida per la família i l’Ajuntament, motor de la iniciativa, també vol mostrar, si troba l’espai adequat, la maqueta Remolí de nord que Bros havia preparat però que no va tenir temps de fer l’escultura. Ara per ara, la maqueta serveix per il·lustrar el cartell d’enguany.

Més d’una cinquantena d’artistes participen en aquest Tramuntanart coordinat i dirigit per la també artista Núria Pallisera. Molts d’ells són d’àmbit nacional. També destaquen alumnes de la Universitat de Belles Arts de Barcelona i un nodrit grup de creadors francesos. Com detalla la regidora de Cultura, Lídia Ferrer, molts d’ells van venir com a visitants l’any passat i van quedar encisats. «Va agradar molt i en quedar a prop van veure perfecte participar-hi», corrobora Ferrer qui afegeix que no exclouen a ningú que presenti proposta si no és que el material no és l’adient per estar a l’exterior. «Els artistes fan una proposta i mirem d’acceptar-les totes», confirma. Quelcom que comparteixen és la temàtica –la tramuntana i l’entorn natural, el paisatge del Port– i el fet de treballar la tècnica escultòrica o la instal·lació. Per participar, però, és necessari que l’obra sigui de gran format. Pallisera afegeix que, a poc a poc, estan aconseguint que sigui una mostra «més professional». Totes les obres s’instal·len al llarg del Passeig que, com l’any passat, també queda il·luminat de nit, cosa que va agradar molt als visitants. La inauguració, enguany, és dissabte a dos quarts de vuit del vespre.

A banda dels escultors, el Tramuntanart també reserva un espai als muralistes. Si el primer va ser Margalef, al llarg d’aquesta setmana ho fan Werens amb Esclaus s.XXI i Sònia Estévez i Tatu Quera amb Dansa del nord. Completen les propostes murals Cèlia Vallès. Com confirma Lídia Ferrer, «van demanar als artistes que avancessin la creació perquè el dia de la inauguració (aquest dissabte) ja estiguessin acabats perquè la gent els puguin visitar i gaudir». Els murals d’enguany es troben a Cal Nin, Ca la Mestra i un parell al Moll Gros. Val a dir que aquestes creacions es van renovant regularment.

Un concurs de pintura

Una altra de les novetats d’aquest Tramuntanart és l’impuls d’un concurs de pintura, Pinta Port, que ve a omplir el buit que la manca d’espais tancats impedeix exposar pintura. El concurs es farà el diumenge 2 de juliol i està pensat per a infants a partir de sis anys i fins a adults. Hi haurà quatre categories i s’atorgaran premis com llibres, tauletes tàctils, rellotges digitals i un sopar per a dues persones al restaurant local Encesa. «Veurem com funciona i, si tot va bé, mirarem de fer-lo créixer en futures edicions», conclou la regidora.