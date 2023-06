El pianista Joaquim Guri, més conegut com Lucky Guri, ha mort als 73 anys, segons ha informat aquest divendres TV3. L'artista, nascut a Calella, al Maresme, el 1950, va collir èxits en l'escena del jazz a Catalunya. A més d'acompanyar a un gran nombre de cèlebres solistes, va aparèixer en nombrosos programes de la televisió catalana als anys 90 del segle passat.

Tot i que va començar a tocar el piano de nen, Guri va estudiar dret per recomanació familiar. No obstant això, la música el va seduir i va arribar a tocar en els millors locals de jazz de Barcelona. També va formar part d'un gran nombre de bandes, com New Jazz Trio i Lucky Guri Trio, i també com a quintet.