Figueres a Escena presenta una programació d'estiu que combina els habituals concerts gratuïts a la plaça Josep Pla amb mostres de residències artístiques de joves companyies d'arts escèniques al Teatre Municipal el Jardí.

Pel que fa a les propostes musicals, es podrà gaudir d'un total de 12 concerts d'estils variats els dimarts i dimecres d'entre l'11 de juliol i el 16 d'agost.

Els dimarts, continuant amb la línia iniciada el passat estiu, els protagonistes seran els joves músics de la comarca amb actuacions formades per bandes o artistes locals: Minibus Intergalàctic, The Cluff, Sunmorenao Trio, River Omelet, Foresta i Aria. Com a novetat, per donar a conèixer aquest jove talent km0, es comptarà amb el suport del podcast cultural Contingut Extra, de les figuerenques Ona Cabello i Marina del Moral, que s'encarregaran de fer la presentació dels concerts dels dimarts.

Els dimecres combinen artistes més consolidats dintre del panorama musical català amb d'altres emergents que estan començant a despuntar. És el cas dels joves artistes Maria Hein i Dan Peralbo i el Comboi, guardonats amb diferents premis en la seva curta trajectòria, o el cantautor Guillem Ramisa, ja amb una trajectòria més àmplia, que presentarà un format duet intimista.

També hi haurà present talent local en les altres tres actuacions. Vinculat a la cultura més popular, s'ha programat una mostra de glosa, amb la participació de glosadors mallorquins i empordanesos que faran una mostra de cançó improvisada que sorprendrà a tothom. En un estil completament diferent, la figuerenca Laura Guerrero, acompanyada d'una banda de músics també empordanesos, presentarà el seu nou disc; i, per acabar, el tancament dels concerts d'estiu serà a càrrec del grup Heal, liderat per la cantant de Vilafant Laia Vehí, que ha debutat aquest 2023 i ja ha pogut formar part del cartell i la cartera d'artistes del segell Primavera Sound.

A banda de les propostes musicals, continuant també amb la línia iniciada l'estiu passat, el públic podrà veure breus mostres escèniques en procés de creació. El Teatre Municipal el Jardí acollirà tres residències artístiques de joves companyies - Trashèdia AP-7, Uku Pacha i Las Calatrava - que estaran creant els seus nous projectes durant una setmana a la ciutat. Durant aquestes estades oferiran un assaig obert al públic. L'accés és gratuït, però cal inscriure's prèviament a figueresaescena@figueres.org.

La programació es completa amb les activitats habituals d'estiu d'algunes entitats, com és el cas del cinema a la fresca de l'entitat La Cate o les ballades de sardana del Foment de la Sardana Pep Ventura, que també, juntament amb l'Ajuntament de Figueres, ha organitzat un concert en homenatge a Agapit Torrent el 7 de juliol a la sala La Cate.