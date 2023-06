Com cada estiu, l'Alt Empordà s'omple de música amb concerts de festa major i festivals de música. El més multitudinari d'aquests és l'Acústica que enguany arriba a la seva vintena edició reivindicant-se: «Vint anys després han passat moltes coses, i en podem escriure un llibre, fer-ne una exposició i explicar moltes coses, però una cosa és ben certa fa vint anys Figueres no existia al mapa d'esdeveniments musicals del país, i ara, Figueres i l'Acústica són la ciutat i el festival que tanca la temporada d'estiu de festivals i que aplega a més de 100.000 persones en tan sols tres dies que venen atretes per aquest esdeveniment.»

Figueres queda desbordada amb la tercera nit del festival acústica En una publicació a les seves xarxes socials, el festival figuerenc ha anunciat que es celebrarà entre els dies 31 d'agost i el 3 de setembre, convertint-se, com sempre, en l'últim alè d'estiu abans de començar el curs escolar. A més, s'ha aprofitat per presentar la nova imatge i obrir dues convocatòries: la del got solidari que busca ajudar a entitats socials de la ciutat de Figueres, i la dels grups emergents locals. Diversitat musical en els concerts simultanis de la segona nit de l'Acústica La publicació acaba tot dient que«celebrem vint anys d'una bogeria, d'uns tocats per la tramuntana que van somniar amb molt gran, i que vint anys després seguim al peu del canó. Aquest any... la farem grossa!».