L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà acaba d’ingressar una col·lecció particular de 326 imatges amb fotografies personals, retrats i targetes postals. El més destacat és el nombrós i divers conjunt de targetes postals, que daten d’entre els anys 1900 i el 1950, on podem apreciar estampats florals, dolços infants, joves esvelts i parelles d’enamorats que sovint s’acompanyen d’un missatge de felicitació.

L’estètica bucòlica dels posats, la indumentària i la mirada ens transporta a un món idíl·lic i harmònic que poc té a veure amb la realitat d’aleshores. Un factor clau en aquesta estètica és l’ús del color present en diverses imatges. La fotografia en color és un art que sorgeix de la tècnica de revelatge on, a través d'una placa de vidre autocrom recoberta de minúsculs grans de fècula de patata tenyits -en vermell, verd i blau-, s'obtenien mostres positives d'una imatge molt més il·luminada i, per fi, acolorida. Tanmateix, aquest mètode ideat per Auguste i Louis Lumière resultava molt complexa de realitzar i, a més, no aconseguien que els colors quedessin fixes en la fotografia durant massa temps. Va ser més endavant, l'any 1908, quan Gabriel Jonas Lippmann va perfeccionar i simplificar la tècnica recobrint la pel·lícula o l'emulsió sensible al color sobre una placa de vidre. Aquests avenços van suposar un abans i després en aquest art aportant un toc de modernitat i proximitat en les fotografies de l'època.