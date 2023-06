Otília Quer Estragó (1927) té noranta-sis anys i la salut delicada. Des de la talaia espectacular on viu, a l’edifici Júbar de Figueres, contempla el món i el temps passar inexorablement. En demanar-li si vol rememorar instants viscuts en aquest llarg trajecte vital, em confessa que la seva vida "ha estat una mica moguda". En són testimonis muts els centenars de fotografies que atresora en els seus àlbums familiars, tresors que encara avui la fan somriure i la transporten amb indulgència a altres escenaris: França i Veneçuela. Otília Quer és ben conscient, però, que el punt d’inflexió, allò que va marcar el seu destí, tant en negatiu com en positiu, va ser la Guerra Civil Espanyola.

Otília Quer tenia vuit anys quan, al costat del seu germà petit, que en tenia sis, la seva mare Francisca i una cosina amb un bebè, va creuar a peu les muntanyes per exiliar-se a França. El seu pare, Joan Quer, socialista del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), era secretari de l’Ajuntament de Salt. "La guerra, però, va fer que la vida fos molt perillosa i més perquè nosaltres érem republicans", recorda. Vivien a Girona i els pares, veient com es complicava tot, van decidir dur als nens a casa els avis, a l’Armentera, d’on eren originaris. "Estàvem contents d’anar al poble, era fantàstic, sabíem que hi havia guerra, però érem nens", reconeix. Mentrestant, el pare es va traslladar a Barcelona i just va coincidir amb els fets del maig 1937 amb la detenció de molts membres del POUM i la seva il·legalització. "Va ser horrible, posar a la presó a la gent per ser socialistes", reflexiona. La mare, durant aquell temps, "anava i venia per acompanyar el pare" qui, finalment, va poder sortir de la presó i fugir cap a França amb altres companys. Abans, però, li havia encomanat a la seva dona que fes el mateix amb els seus fills. "Vam marxar en la tartana de l’avi perquè les carreteres eren plenes, era la gran fugida", rememora. La idea era dur-los fins a la frontera, però va ser impossible i a Figueres ja van haver de fer el camí a peu. "Van ser quatre dies per arribar, amb pluja, fred, en ple hivern, dormint a la muntanya, horrible, ploràvem perquè teníem fred". Arribats a França, Quer recorda que els van fer pujar a un tren sense saber que els duien a la Bretanya, a Roscanvel, un poblet a vora mar on s’estarien un mes. "Era tot difícil i perillós, però el pare, que s’estava a Perpinyà, va saber on érem i va poder venir, treure’ns del refugi i marxar amb ell a Orleans on uns amics seus li feien lloc". Hi van ser un any fins que es traslladaren a París on el pare treballava. "Els coneixements d’anglès, francès i una mica d’alemany el van ajudar molt per tenir una feina i ser lliure".

Otília Quer va viure a França fins als vint anys i va ser testimoni de la invasió alemanya i de l’alliberament. "Durant l’ocupació vaig conèixer un noi català i me’n vaig enamorar, en Joaquim Maria Portas, que seria després el meu marit", comenta. Aquests, amb la seva família, estaven preparats per marxar en "un vaixell de refugiats que sortia de Bordeus" cap a Veneçuela, un país "on buscaven una vida diferent". Al cap d’un any i mig es van retrobar. Era el 1948. Quer qualifica aquell viatge de "molt especial". El va fer sola en un vaixell de passatge comercial "al costat de tretze altres refugiats catalans i espanyols". Un any i mig després, es retrobà amb els pares i el germà que també van seguir les seves passes.

Al cap de quinze dies d’arribar, la parella es va casar, un diumenge al matí i, a la tarda, ja agafaven un avió cap a Maracaibo on Joaquim va treballar tres anys com a coordinador de l’equip comercial de l’empresa de productes farmacèutics, Pfizer. Més tard, es traslladaren a Caracas. Hi viurien vint-i-tres anys més. Otília Quer reconeix estimar molt aquell país "per com ens van tractar": "Allà vaig ser feliç". A més, com que era un país en creixement i quasi verge, van gaudir d’oportunitats que no haurien tingut a l’Espanya franquista, sobretot ella, com a dona, que va poder obrir, entre altres, un negoci de massatges i manicura amb una clientela femenina americana. També va desenvolupar la faceta creativa a través de la pintura. Fins i tot va exposar. El 1973 tornen a Madrid fins a la jubilació del seu marit. S’instal·len a Figueres, ciutat que "ens va agradar". Aquí ell va morir, fa vint-i-cinc anys. Va ser un tràngol difícil de passar. Fins i tot, Quer va deixar de pintar, cosa que ara lamenta. El retorn d’altres membres de la família, però, la van ajudar a anar omplint el buit.