La Ludwig Band ha publicat aquest divendres la cançó ‘Manela, no vull currar per vostè’ (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán), el segon avançament del seu nou disc. Un tema que, com ha explicat el segell discogràfic, narra la història d’un jove que troba una feina de cambrer per la temporada d’estiu, tot i que no és ni de lluny la seva vocació i ho fa per guanyar uns pocs calers. El videoclip, dirigit per la productora gironina L’UPUNTVUIT, està protagonitzat per Bernat Renau i Irina Canyet i transcorre en un restaurant de carretera de l’Alt Empordà. La cançó té una sonoritat rock farcida de percussions amb l’afegit d’una secció de vents que suma un aire d’envelat d’estiu.

La portada, com la del primer avançament ‘El meu amor se n’ha anat de vacances’, torna a ser un fragment del disc final, una intervenció artística monumental de la Margot Humbert al poble d’Espolla. Creat en poc menys d’un any i després d’uns mesos d’aturada, el disc ‘Gràcies per venir’ es publicarà 20 d’octubre. Conté 11 cançons i segons el segell “potencia l’esperit coral del grup amb arranjaments de sonoritats roqueres, sense deixar de banda les harmonitzacions ordides i delicades”. L’àlbum es publicarà en una coedició entre The Indian Runners, el segell que ha acompanyat el grup des dels seus inicis, i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel, que fins ara no havia editat a cap grup més. Les lletres de ‘Gràcies per venir’ troben el punt en comú personatges “vinguts de l’amistat, la feina i l’amor” de l’entorn de Quim Carandell, cantant i lletrista del grup. També s’hi poden entreveure referents com Bob Dylan, Pau Riba, Jaume Sisa o fins i tot ABBA o Bruce Springsteen. Abans que surti, el grup presentarà les noves cançons a l’(a)phònica de Banyoles l’1 de juliol; seguirà el 18 de juliol al Teatre Grec de Barcelona dins del Festival Grec; i continuarà el 21 de juliol al Tingladu de Vilanova i la Geltrú.