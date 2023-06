Dolors Vila. Aquest és el nom d’una veïna d’Albanyà que, a causa de la Guerra Civil espanyola, va veure’s obligada a marxar del poble i va acabar al camp de concentració de Mauthausen, a l’Alta Àustria. La història, per a ella, no va acabar malament perquè, se sap, que va ser alliberada. A partir d’aquí, però, la seva pista es perd i ara, com ha explicat l’alcalde en funcions, Joan Fàbregas, des del seu poble d’origen, han començat a estirar els fils, sense massa èxit, per saber quin va ser el seu destí.

Aquest interès per reconstruir el periple vital de Dolors Vila, del qual va donar les primeres pistes Jaume Caixàs, membre del GdT Exili, Deportació i Holocaust, coincideix amb l’acte que va tenir lloc fa uns dies al poble per restituir la memòria d’un altre veí, en aquest cas nascut al nucli de Lliurona, Joan Renart i Vilanova (1913-1941), qui, ell sí, va morir assassinat a Güsen, un subcamp de Mauthausen, en mans dels nazis. Per reivindicar-lo, es va col·locar una llamborda Stolpersteine a la plaça Major –sol·licitada des de l’any 2018– davant d’autoritats, veïns i, sobretot, família: des d’una cunyada, nebots i nebodes i, fins i tot, fills i filles dels seus nebots. Entre aquests, Esther Renart Prat qui va evocar, durant l’acte, la figura de Joan Renart que l’octubre de 1940 era presoner a l’stalag de Zagán, a Polònia, per ser traslladat als camps de treball de Trier/Tréveris a Alemanya on restà fins al 22 de gener del 1941. Tres dies més tard, va ser deportat a Mauthausen d’on sortí per anar a morir a Güsen el 20 de novembre d’aquell any. Esther Renart també va recordar l’emoció viva que va sentir, el mes de febrer passat, l’únic germà viu que quedava d’en Joan, l’Amadeu, quan va saber de la col·locació de la llamborda al seu poble. Amadeu, però, no ha pogut veure-la in situ, ja que va morir el 9 d’abril passat. Per Esther Renart, després de veure, fa més de vint-i-cinc anys, una fotografia d’en Joan vestit de soldat republicà i de saber que havia mort a Mauthausen, va néixer "un heroi". "Són/som els nets qui reviuen/revivim les històries dels avis i es comença a remoure consciències", assegurà.

En aquest acte, hi van ser presents el president, en funcions, de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; l’alcalde, en funcions, d’Albanyà, Joan Fàbregas; el director del Memorial Democràtic, Jordi Font; el director del Mume, Miquel Aguirre, i el vicepresident segon, en funcions, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Josep Maria Bernils, entre altres.