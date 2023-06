La nova campanya d'excavacions a la ciutadella de Roses han posat al descobert un nou tram vila medieval del municipi. En concret, s'ha localitzat un dels carrers principals –el carrer Nou- i part de l'illa de cases que el flanquejaven. La troballa és, segons els arqueòlegs, "excepcional" perquè ajuda a configurar pràcticament la totalitat de la trama urbana i es tracta d'un dels únics indrets on la vila medieval es conserva gairebé intacta. "A la majoria s'hi ha construït al damunt, com passa amb Girona o Besalú i, per tant, les traces emmascarades per elements moderns. Aquí ho trobes pràcticament fossilitzat", explica el director de les excavacions Lluís Palahí.

«La vila medieval de la Ciutadella és un cas curiós i interessant» L'objectiu és crear un circuit visitable de tot el conjunt en els propers anys. "Així podran accedir pel mateix lloc on es feia vida i veure les façanes de les cases, algunes de les quals encara intactes", remarca el director de la càtedra Roses d'Arqueologia, Marc Bouzas.