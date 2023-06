L’escriptora figuerenca Henar Galán ha rebut recentment el segon premi de poesia, dins els premis literaris de Sant Narcís. L’autora va ser reconeguda pel jurat gràcies al seu poema T’imagino. El primer premi se’l va endur Rafel Esteve de Castellterçol, pel poema Les meves Lisboas. En el mateix acte també es va donar a conèixer el guanyador de la categoria de narrativa: Josep Domènech Ponsatí per Manlleus per a una autobiografia. La finalista va ser Carme Càceres Cañellas per La química de les paraules.

T’imagino, explica la mateixa Henar Galán, «és el desdoblament de l’autora mirant-se des de certa distància, com si es mirés la seva imatge en un mirall. No és l’autora sinó el seu reflex, el pòsit que deixa el pas del temps, la mirada enrere a les diverses etapes de la vida com a dona, i un desideratum futur que té més d’utopia que no pas de realitat, una manera d’expressar les dificultats de realització plena».